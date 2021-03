Avizo Experts-Conseils et Axio environnement complètent l'intégration de leurs activités

SHERBROOKE, QC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - En poursuivant le processus enclenché dès la fondation d'Axio environnement en 2014, les deux entreprises souhaitent continuer de profiter des synergies engendrées par leur alliance et mettre en place un modèle d'affaires centré sur des équipes de projets multidisciplinaires gérées en mode AGILE/Lean.

Axio environnement, spécialiste de l'aménagement riverain et de la caractérisation de milieux naturels

C'est grâce à son personnel hautement spécialisé qu'Axio environnement a su répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée dans les domaines de la caractérisation des milieux naturels et humides, de l'aménagement des berges et de l'ingénierie des cours d'eau.

« Cette fusion complète de la filiale avec la compagnie mère s'inscrit dans la continuité du développement de nos organisations. Depuis notre fondation, nous avons offert une expertise poussée à notre clientèle. Et maintenant, nous continuerons de le faire en portant le nom d'Avizo Experts-Conseils. », soutient Marc Desmarais, directeur chez Axio environnement.

Avizo Experts-Conseils, un chef de file en environnement, ingénierie et construction

Les équipes multidisciplinaires d'Avizo Experts-Conseils réalisent des projets de mesure et suivi de la qualité des eaux, de traitement des eaux usées municipales et industrielles, de génie municipal, de développement urbain, ainsi qu'en réhabilitation de sols contaminés.

« Pour continuer la croissance d'Avizo Experts-Conseils et pour offrir l'ensemble de notre savoir-faire à chacun de nos clients, il était important d'intégrer les deux compagnies dans une seule entité. Aujourd'hui, nous transformons notre organisation pour qu'elle soit prête à relever les défis de demain. », explique Charles Duguay, président d'Avizo Experts-Conseils.

Un nouveau modèle d'affaires

Avizo Experts-Conseils met en place des équipes gérées en mode AGILE pour faire face efficacement à des temps remplis d'imprévus. Le personnel est groupé en équipe multidisciplinaire responsable de la réalisation de mandats d'envergure.

À propos d'Avizo Experts-Conseils

Avizo Experts-Conseils est une firme spécialisée en ingénierie, environnement et construction. Nous sommes engagés dans la réalisation de mandats en génie civil et municipal, en développement urbain, en mesure et assainissement des eaux, en environnement, en ingénierie des cours d'eau, en caractérisation des milieux naturels et humides et en construction d'infrastructures.

Avizo Experts-Conseils offre ses services à partir de ses cinq bureaux sur l'ensemble du territoire québécois depuis près de trente ans.

Pour des images en haute résolution, consultez notre compte Flickr.

SOURCE Avizo Experts-Conseils

Renseignements: Pour plus d'information, contactez : M. Charles Duguay, Chef visionnaire et président, Avizo Experts-Conseils, [email protected], 1-800-563-2005