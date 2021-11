Aviva va au-delà des pratiques de l'industrie pour aider ses clients en Colombie-Britannique en ce qui concerne les frais d'évacuation

L'assureur offrira un paiement forfaitaire de 2 500 $ même si les propriétaires occupants ne possèdent pas d'assurance contre les dommages occasionnés par les eaux de surface.

TORONTO, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Afin de venir en aide aux Britanno-Colombiens qui vivent des moments d'inquiétude et d'incertitude en raison de la situation dans la province, Aviva Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait une somme forfaitaire de 2 500 $ à ses clients propriétaires occupants qui doivent évacuer leur résidence principale. Ce paiement a pour but d'offrir un soutien immédiat en ce qui concerne les frais de subsistance supplémentaires des clients devant être temporairement relogés, mais qui ne possèdent pas d'assurance contre les dommages occasionnés par les eaux de surface.

Selon les normes actuelles de l'industrie, seuls les propriétaires occupants qui se sont munis d'une assurance contre les dommages occasionnés par les eaux de surface auraient droit à une couverture des frais de subsistance supplémentaires.

« Il s'agit d'une période difficile pour nos clients en Colombie-Britannique et notre équipe est sur place pour prêter main forte. Nous travaillons avec nos courtiers-partenaires pour acheminer rapidement ces fonds à nos clients touchés par la situation pour tenter d'alléger une partie de leur stress », a déclaré Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada. « Nous aiderons nos clients à regagner leur foyer dès que les conditions le permettront. C'est notre raison d'être. »

Hier, Aviva Canada a également versé 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en appui aux interventions de secours qui ont été déployées dans la province.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2019, Aviva Canada a lancé le programme Unis pour des routes plus sûres qui fait appel à des solutions fondées sur des données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, elle a annoncé son objectif de devenir une entreprise « Zéro émission nette » d'ici 2040 -- le plus exigeant fixé par une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consulter le site aviva.ca/fr, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

SOURCE Aviva Canada Inc.

Renseignements: Communication avec les médias : Janis McCulloch, Spécialiste, Relations publiques, [email protected], 437 236-4335

Liens connexes

www.avivacanada.com