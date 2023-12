Cet engagement visant l'élimination naturelle du carbone s'inscrit dans les objectifs de l'ambition ZéN d'ici 2040 d'Aviva

TORONTO, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Aviva plc a conclu un accord de partenariat de 6,2 millions $ avec l'entreprise Wild + Pine d'Edmonton afin de transformer des terres dégradées et marginales en couverture forestière, restaurer des habitats et éliminer les émissions de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Certifiée « B Corp », l'entreprise Wild + Pine propose des solutions de boisement éprouvées visant à éliminer le carbone; elle aide ainsi les entreprises à réaliser leurs objectifs climatiques en restaurant des paysages et en améliorant la biodiversité de la région.

Aviva conclut donc son premier partenariat au Canada dans le cadre d'un investissement de 100 millions £ pour trouver des solutions climatiques naturelles en vue d'éliminer le carbone de l'atmosphère. Elle a lancé une demande de propositions auprès d'organismes de bienfaisance et d'autres organismes canadiens; elle financera donc les activités d'organismes ciblés, dont Wild + Pine.

La contribution totale d'Aviva au projet StoneWoods Forest Carbon de Wild + Pine permettra de créer un peuplement forestier sur 520 hectares (1280 acres) en Alberta, au Canada, soit une superficie équivalente à plus de 971 terrains de football et supérieure à la moitié des îles de Toronto. Selon les estimations actuelles, le projet permettra d'éliminer près de 275 000 tonnes de carbone sur 60 ans et contribuera au maintien de la biodiversité régionale ainsi qu'à la restauration de l'habitat de nombreuses espèces locales, notamment les orignaux, les élans, les cerfs de Virginie et les cerfs-mulets, les ours noirs ainsi que les chouettes lapones.

« La nature demeure notre meilleure option dans l'action climatique, et nous avons la chance inouïe de tirer profit de ses pouvoirs pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. Nous savons qu'il faut de nombreuses années pour éliminer le carbone atmosphérique, particulièrement si l'on emploie des moyens naturels, mais nous comprenons la valeur des solutions proposées par Wild + Pine, explique Paul Fletcher, chef des Affaires générales à Aviva Canada. Nous ne souhaitons pas seulement éliminer le carbone, nous voulons aussi intervenir dans la double crise touchant la nature et la biodiversité, et renforcer la résilience des collectivités locales. À Aviva, nous tâcherons de trouver d'autres occasions de partenariat pour éliminer le carbone de notre environnement. »

« L'action climatique d'Aviva a créé un précédent auprès des dirigeants en quête de mesures évoluées et holistiques pour remédier à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Nous sommes ravis de collaborer avec eux dans le cadre de notre projet StoneWoods Forest Carbon afin de démontrer l'importance des forêts canadiennes à l'échelle mondiale, ajoute Chris Kallal, chef de la direction de Wild + Pine. Aviva reconnaît ne pas vouloir financer la restauration et la protection de la nature uniquement aux fins de son cheminement ZéN; elle accorde aussi une réelle valeur à la nature. Ensemble, nous demeurons fidèles à notre mission d'assurer l'avenir des forêts anciennes et de jouer un rôle de chef de file dans la conception de méthodes fiables, crédibles et transparentes pour éliminer le carbone. »

Au titre de ses solutions innovantes, Wild + Pine fait pousser une grande variété de semis dans ses serres verticales de pointe -- un milieu artificiel propice à la culture d'arbres et d'arbustes -- et met en œuvre des projets de reboisement et de boisement favorisant la biodiversité en plantant des espèces indigènes qui représentent l'écosite naturel. Cette technique de boisement fait en sorte que ses projets sont toujours de nature complémentaire, et que l'impact environnemental a été méticuleusement vérifié à l'aide d'une technologie de pointe et d'une méthodologie scientifique rigoureuse.

Aviva a déjà annoncé qu'elle verserait un don de 5 millions € à l'organisme Nature Trust en Irlande pour soutenir un projet visant à restaurer la couverture forestière indigène, un don de 10 millions £ à l'organisme Woodland Trust au R.-U. pour soutenir un projet d'élimination du carbone (Woodland Carbon Scheme), un don de 21 millions £ à l'organisme Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) pour soutenir la restauration de 250 hectares de marais salants au R.-U., ainsi qu'un don de 38 millions £ pour restaurer les forêts pluviales tempérées de la Grande-Bretagne.

À PROPOS D'AVIVA CANADA :

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de ses assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva plc a annoncé son ambition mondiale de devenir une entreprise zéro émission nette (ZéN) d'ici 2040.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn d'Aviva Canada.

À PROPOS DE WILD + PINE :

Wild + Pine est une conceptrice de projets forestiers canadiens intergénérationnels et la pionnière du plus grand projet de boisement visant à éliminer le carbone dans l'ouest du Canada. En misant sur des technologies de pointe, une méthodologie scientifique rigoureuse et une expertise forestière, Wild + Pine bâtit des actifs d'élimination du carbone permanents et conformes au critère d'additionnalité, offrant ainsi aux chefs de file de la durabilité la possibilité d'investir dans des projets de restauration forestière qui laissent une empreinte durable. Fondée en 2011 par un spécialiste en foresterie et maintenant un groupe de professionnels de l'environnement, l'entreprise Wild + Pine a contribué à restaurer, à gérer et à entretenir des milliers d'acres de terres pour certaines des plus grandes organisations canadiennes. Certifiée « B Corp », Wild + Pine s'engage à proposer des projets de restauration qui sont toujours au service du climat, de la biodiversité et de l'environnement. Pour en savoir plus, consultez ce lien : https://wildandpine.ca/

