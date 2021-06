Selon un sondage d'Aviva, près de neuf Canadiens sur dix (89 %)i estiment qu'il est important de protéger la nature et la biodiversité pour résoudre la crise climatique.

TORONTO, le 18 juin 2021 /CNW/ - Le Canada est confronté à une double crise : la perte de biodiversité et la dégradation du climat. Selon le Rapport Planète vivante 2020 du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), les populations surveillées d'espèces en péril ont diminué en moyenne de 59 % depuis 1970. Ce déclin est dû en grande partie à la perte d'habitat, qui est également à l'origine de la crise climatique : un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'origine des changements climatiques résulte de la destruction des arbres, de la couverture végétale, des tourbières et des plantes et écosystèmes du littoral.

Un récent sondage réalisé par Aviva Canada a révélé que 89 % des Canadiens jugent important de protéger la nature et la biodiversité pour résoudre la crise climatique. Afin de répondre rapidement à l'urgence climatique et d'aider à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, Aviva et le WWF unissent leurs forces pour mener la lutte contre les changements climatiques sur les principaux marchés d'Aviva. Au Royaume-Uni, le partenariat visera notamment la neutralité carbone du secteur financier et pressera l'industrie financière de prendre des mesures urgentes pour contrer les effets des changements climatiques en réorientant les investissements vers une économie durable à faibles émissions de carbone.

Au cours des trois prochaines années, Aviva Canada investira plus d'un million de dollars dans le Programme de subvention nature et climat du WWF-Canada, afin d'aider les groupes locaux et les organisations autochtones à restaurer les terres et les littoraux dégradés dans le but d'améliorer les habitats et de capter le carbone. Les solutions climatiques basées sur la nature utilisent les pouvoirs uniques de la nature pour capter et stocker le carbone. Parallèlement à une décarbonation rapide et avec les bonnes mesures de restauration, la nature peut fournir jusqu'à 30 % des réductions d'émissions nécessaires pour atteindre de manière rentable les objectifs fixés dans l'Accord de Paris sur le climat d'ici 2030.

Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada, a déclaré : « En tant qu'assureur de premier plan, nous sommes à même de constater les effets dévastateurs des changements climatiques. Il ne sert à rien de réparer une maison si l'on ne se préoccupe pas de l'environnement naturel et de la dégradation des terres et des littoraux. Nous sommes très fiers de nous associer au WWF pour mener cette charge et apporter des changements significatifs dans les collectivités de partout au Canada. »

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, a dit : « Nous sommes engagés dans une course contre la montre pour mettre fin à l'incidence catastrophique des humains sur la biodiversité mondiale et le climat. Lorsque chaque geste compte, il est crucial de trouver des solutions qui visent plus d'un problème. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Aviva Canada, afin de soutenir des travaux de restauration dans tout le Canada qui permettront de créer des habitats pour les espèces tout en absorbant du carbone. »

Le Programme de subvention nature et climat du WWF-Canada appuiera des projets axés sur la plantation d'arbres et de graines et plantes indigènes, la restauration des débits naturels d'eau salée, la stabilisation des berges et la création et l'amélioration de l'habitat dans les zones côtières, les anciens sites agricoles, les zones riveraines, les zones humides et les forêts. Des précisions sur les bénéficiaires des subventions seront annoncées à l'automne.

Le nouveau partenariat d'Aviva avec le WWF, axé sur le climat, cadre avec l'objectif d'Aviva annoncé en mars de cette année d'atteindre « zéro émissions nettes » d'ici 2040, ce qui en fait le premier grand assureur au monde à se fixer une telle cible.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2019, Aviva Canada a lancé le programme Unis pour des routes plus sûres qui fait appel à des solutions fondées sur des données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, nous avons annoncé notre objectif de devenir une entreprise « Zéro émissions nettes » d'ici 2040 -- le plus exigeant fixé par une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consulter le site aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tou.te.s à cœur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale afin que la nature et les humains cohabitent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez wwf.ca/fr.

