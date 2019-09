Aviva Canada se met au service des grandes entreprises canadiennes qui font affaire au Canada et aux États-Unis

Une équipe intégrée offrant un service supérieur et une approche du risque axée sur la prévention

TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Aviva Canada annonce aujourd'hui le lancement de sa division Grands comptes et assurance spécialisée (GCS), qui propose des solutions d'assurance sur mesure et des services spécialisés aux sociétés et organismes canadiens de grande taille, commerciaux ou non, qui sont actifs au Canada et aux États-Unis. Les clients de GCS pourront ainsi profiter de la solidité financière mondiale du groupe Aviva plc.

« Sur le marché actuel de l'assurance, les sociétés et organismes de grande taille doivent souvent affronter des difficultés considérables pour trouver des solutions d'assurance et de gestion du risque souples et inventives, adaptées à leurs besoins particuliers, explique John Mattioli, directeur administratif de GCS à Aviva Canada. GCS fournit un service véritablement axé sur le client en tirant parti d'une équipe intégrée de rédacteurs production, de spécialistes en prévention des sinistres et de professionnels de l'indemnisation affectés exclusivement à cette division, équipe qui étudie l'organisation client de fond en comble pour mieux comprendre et traiter les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en sinistres. Il s'agit là d'un marché cible mal desservi par le secteur de l'assurance au Canada, et c'est pourquoi nous avons réuni des gens qui ont fait leurs preuves, bien armés pour offrir un service concurrentiel à cet égard. »

GCS réunit cinq secteurs opérationnels d'Aviva Canada - Grands comptes, Programmes, Risques spéciaux, Bris des machines et Cautionnements - pour mettre en commun l'expertise de plus de 250 professionnels et proposer des solutions sur mesure à sa clientèle. L'équipe GCS d'Aviva propose ses services aux grandes entreprises de secteurs d'activité variés, dont l'immobilier et le bâtiment, la fabrication et l'industrie, la technologie et les télécommunications, l'agroalimentaire, la santé et le secteur public, la distribution et le commerce de gros, ainsi que le commerce de détail.

Dans son essence, GCS offre une approche de protection contre le risque axée sur la prévention, qui tire parti des dernières technologies pour déceler les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en sinistres, et pour optimiser le processus de règlement.

Par exemple, par une collaboration rapprochée avec le service d'autopartage Lyft Canada, la division GCS d'Aviva a pu améliorer les garanties et l'expérience d'indemnisation de Lyft et de ses conducteurs. Aujourd'hui, tous les conducteurs sont couverts par une assurance umbrella unique aux garanties élargies, qui élimine la corvée d'avoir à tarifer et contrôler des dizaines de milliers de polices individuelles. GCS innove dans le domaine de l'automatisation, et Lyft est notre premier client commercial à bénéficier de cette initiative. Ainsi, il est maintenant possible d'envoyer automatiquement une déclaration de sinistre et de l'ouvrir par courriel et, à ce jour, Aviva a résolu plus de 98 % des déclarations reçues.

Pour en savoir plus sur GCS, rendez-vous à aviva.ca/fr/gcs.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile, leurs loisirs et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de trois millions d'assurés et des diverses collectivités.

En 2019, Aviva Canada a lancé son programme Unis pour des routes plus sûres - un investissement dans des solutions fondées sur les données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des collectivités et des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. Aviva Canada - 300 ans de bon sens et de solutions d'assurance innovantes pour tous les Canadiens.

Pour en savoir plus, consulter le site aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

