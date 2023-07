TORONTO, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Aviva Canada publiait aujourd'hui son Rapport sur la durabilité et sa Déclaration sur les changements climatiques de 2022. Ces rapports font état des mesures que prend l'entreprise pour lutter contre les changements climatiques et bâtir des collectivités plus fortes, diversifiées et inclusives partout au Canada. Ils comprennent également la déclaration d'Aviva concernant les recommandations formulées par le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).

Aviva Canada divulgue volontairement son exposition au risque climatique pour la deuxième année, avant que l'obligation pour les institutions financières de publier des informations financières sur le climat n'entre en vigueur1. L'entreprise fait état de trois indicateurs canadiens : (1) l'intensité carbonique moyenne pondérée, (2) l'investissement en actifs durables2 et (3) les pertes attribuables aux phénomènes météorologiques par rapport aux pertes prévues. Ces indicateurs pour 2022 se sont vu attribuer un niveau d'assurance « raisonnable » par le cabinet PricewaterhouseCoopers LLP (PwC). Le rapport de PwC ainsi qu'un lien vers le Rapport sur les critères de déclaration d'Aviva se trouvent respectivement aux pages 75 et 4 de la Déclaration sur les changements climatiques.

Quelques points saillants des rapports de 2022 :

449 M$ ont été investis dans des actifs durables - en avance sur notre objectif de 350 M$ pour 2023.

100 % de l'électricité utilisée dans nos bureaux provient de sources renouvelables - en avance sur notre objectif de 2025.

Nous assurons six nouveaux comptes dans le cadre de notre portefeuille d'affaires en énergie renouvelable, pour un montant total d'environ 7 M$, et nous avons mis en place un groupe de travail connexe dans les domaines de la production, de la gestion de la relation client et de la gestion des risques.

Nous avons créé le programme « Changez, rechargez » , et ainsi investi 3 M$ pour aider les collectivités canadiennes à se doter d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques.

, et ainsi investi 3 M$ pour aider les collectivités canadiennes à se doter d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques. Nous avons tenu notre première Journée pour le climat, où plus de 1 100 employés bénévoles se sont réunis pour lutter contre les changements climatiques en plantant 1 463 arbres.

Selon Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada :

« Vu notre rôle de chef de file du secteur de l'assurance de dommages, nos équipes interviennent chaque jour auprès des clients touchés par les changements climatiques. Nous mettons tout en œuvre pour soutenir nos clients, nos partenaires et les collectivités dans la transition vers un avenir à faible émission de carbone.

Nous n'avons peut-être pas encore toutes les réponses, mais rien ne nous empêchera d'aller de l'avant et de trouver des solutions convenables pour protéger notre planète. Nous continuerons de privilégier les actes aux paroles et de collaborer avec les secteurs public et privé pour prendre des mesures audacieuses afin de protéger les Canadiens et d'accélérer la transition vers un futur sobre en carbone. »

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva a annoncé son objectif mondial de devenir une entreprise zéro émission nette d'ici 2040 -- le plus exigeant que se soit fixé une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn d'Aviva Canada.

1 Le Canada impose la divulgation des informations financières liées aux changements climatiques : osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/Pages/b15-nr.aspx . 2 Les investissements dans des actifs durables étaient présentés comme des investissements dans des actifs verts l'an dernier

