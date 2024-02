Cette approche mise sur la collaboration et le soutien de ses fournisseurs dans l'adoption d'objectifs validés par l'iSBT et s'inscrit dans son objectif d'être une entreprise zéro émission nette d'ici 2040

TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Aviva Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de son Programme d'accompagnement des partenaires vers la cible ZéN après la réussite de son projet pilote auprès d'un petit groupe de fournisseurs. Le Programme, qui suit les normes de l'initiative Science Based Targets (iSBT), aide les fournisseurs à fixer des objectifs qui respectent l'objectif de l'Accord de Paris de limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Dans le cadre de ce programme, Aviva souhaite inclure ses fournisseurs dans son propre parcours vers l'atteinte de la cible ZéN, en misant sur l'engagement et la collaboration afin de comprendre leurs défis et leur fournir l'aide et les outils nécessaires pour y répondre. Ses propres objectifs ayant été validés par l'iSBT en 2022, Aviva peut tirer parti de son expérience en matière de définition et de validation d'objectifs conformes à l'iSBT et partager les enseignements tirés avec les fournisseurs qui s'engagent dans cette voie.

« La route vers la cible ZéN n'est pas une route qu'une entreprise peut emprunter seule », a déclaré Michelle Li, vice-présidente, Planification générale, Rendement et Partenariats d'affaires, Aviva Canada. « Comprendre notre incidence collective est une première étape cruciale -- on ne peut pas réduire ce que l'on ne peut pas mesurer. Le Programme d'accompagnement des partenaires vers la cible ZéN d'Aviva soutient nos fournisseurs en leur offrant un accès gratuit à des formations et à des ressources telles que des calculateurs de carbone, afin qu'ils soient en mesure de communiquer des données conformes à une norme de présentation d'information reconnue à l'échelle internationale, avant l'entrée en vigueur des exigences obligatoires. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est qu'ils sont en mesure d'utiliser ces données pour créer un plan d'action fondé sur des chiffres réels, et pas seulement sur des estimations ».

Dans une industrie qui ressent déjà les effets du changement climatique, le Programme permet à Aviva de progresser vers son objectif global d'atteindre la cible ZéN dans sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030 -- une étape clé sur le chemin qui la mènera à devenir une entreprise ZéN d'ici 2040.

« Le Programme nous a permis d'approfondir nos connaissances en matière de durabilité grâce à des exemples et à des ressources appropriés », a déclaré Sundus Abu Zahra, spécialiste principal, ESG et durabilité à ICS Courier, une entreprise de transport et de logistique au Canada, fournisseur d'Aviva Canada. Plutôt que de nous demander de simplement réduire et d'estimer nos émissions aux fins de production de rapports, Aviva nous a proposé un programme pragmatique, fondé sur des données réelles, ainsi que le soutien nécessaire à sa mise en œuvre. Cette approche a permis d'ouvrir un dialogue au sein de notre organisation sur les stratégies de calcul et de réduction de nos émissions, y compris les incidences potentielles sur nos activités. »

« En tant qu'entreprise multinationale, il a été difficile de recueillir des données normalisées auprès de nos franchises et de mettre en œuvre des changements durables dans nos activités », indique Shawn Tracey, vice-président régional, Centre du Canada à Winmar (Canada) International ltée, spécialiste en restauration après sinistre. « Le Programme d'accompagnement des partenaires vers la cible ZéN s'est avéré une ressource précieuse qui nous a permis non seulement d'apprendre les meilleures pratiques en matière de collecte et de communication des données, mais aussi de discuter avec d'autres entreprises de restauration et de travailler ensemble pour trouver des solutions à nos défis collectifs. »

Aviva organisera son deuxième Sommet des fournisseurs sur la cible ZéN annuel en avril 2024, offrant du même coup aux fournisseurs une nouvelle plateforme pour se réunir et partager les meilleures pratiques. Le 14 février, Michelle Li d'Aviva discutera en détail du Programme en compagnie de Rahul Chandran, directeur général, Upswing Solutions et de Leor Rotchild, directeur principal, Upswing Solutions à l'occasion d'une discussion informelle dans la salle The Barrel Room du centre de congrès Tap & Barrel à Vancouver, événement qui coïncide avec le GLOBE Forum 2024.

