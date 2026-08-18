Avison Young libère du capital de croissance pour favoriser l'expansion et des acquisitions stratégiques

La recapitalisation apporte un renforcement additionnel au bilan, améliore les liquidités et réduit la dette de façon importante

TORONTO, le 18 août 2026 /CNW/ -- Le conseiller immobilier commercial international Avison Young a annoncé aujourd'hui avoir scellé un accord pour une transaction de recapitalisation transformatrice qui consolide les assises financières de l'entreprise et apporte des liquidités supplémentaires pour sa croissance, sa rentabilité continue et sa valeur à long terme.

Ajoutant à la recapitalisation réussie de 2024, et avec l'achèvement de la stabilisation de l'entreprise, cette transaction place Avison Young en vue de sa prochaine phase de croissance. L'entreprise s'engagera dans une stratégie disciplinée pour une expansion interne et des acquisitions ciblées. Par cette stratégie, l'attention d'Avison Young sera axée sur l'expansion de son offre aux clients dans des secteurs et marchés à fort potentiel de croissance, sur des opportunités où les besoins des clients ne sont pas toujours adéquatement servis et des zones où Avison Young peut profiter de son leadership établi et de ses avantages concurrentiels, y compris ses technologies réputées et ses plateformes de renseignements commerciaux.

« Nous avons de grandes ambitions pour la croissance d'Avison Young et l'entente d'aujourd'hui marque un important tournant pour nous aider à les atteindre, ajoutant aux actions décisives que nous avons prises il y a deux ans lors d'une période de perturbations du marché sans précédent », dit Mark E. Rose, président-directeur général d'Avison Young. « Avec un bilan fortifié et plus de liquidités, nous avons maintenant la vigueur financière pour accélérer notre stratégie de croissance tout en maintenant notre engagement indéfectible envers les services aux clients. J'ai confiance que ces facteurs, la croissance de revenus que nous livrons et les signes d'amélioration générale des principes fondamentaux du marché nous mettent en bonne posture pour accomplir une croissance à long terme dans la rentabilité et la création de valeur pour nos actionnaires et associés. »

Cette transaction met aussi en évidence la confiance en la stratégie d'Avison Young et envers le progrès effectué au cours des deux dernières années, provenant de ses intervenants financiers existants qui se sont engagés pour l'avenir de l'entreprise, ce qui a grandement réduit les dettes de l'entreprise et sa position envers les actions privilégiées, réduisant de plus de 70 % ses dépenses annuelles d'intérêts versés en espèces et apportant du capital de croissance pour soutenir des opportunités d'investissement stratégique. Qui plus est, cela préserve la culture d'Avison Young d'entreprise dirigée par des associés.

Malgré un contexte économique résolument incertain depuis quelques années (ce qui a mené à une activité timide dans le marché), Avison Young a connu une reprise et une croissance importantes de sa performance d'exploitation mondiale au premier semestre de 2026, entraînées par les revenus des marchés des capitaux américains alors que les revenus non liés au courtage ont entraîné la croissance dans nos activités canadiennes.

Au Royaume-Uni, Avison Young a consolidé son leadership au mois de mai avec la nomination de George Roberts comme président, et les effets se font déjà sentir. Sous sa gouverne, l'équipe du Royaume-Uni engrange de meilleurs revenus pour le S1 de 2026 et un suivi des performances qui surpasse nos cibles de l'année. Forte de cet élan, l'équipe est à finaliser une stratégie de croissance accélérée qui sera dévoilée plus tard cette année.

Voici les faits saillants de la transaction :

Réduction du ratio de la dette par rapport au BAIIA à moins de 3X;

Réduction de la dette et d'actions privilégiées de près de 70 %, un creux historique pour l'entreprise;

Des partenaires financiers clés ont adopté une position significative de participation au capital ordinaire;

Les parts communes et la valeur des associés Avison Young sont préservées dans la transaction et en place pour une future croissance.

La transaction devrait être conclue en octobre 2026, avec un groupe d'actionnaires constitué des partenaires financiers existants de l'entreprise, d'employés et d'actionnaires.

À propos d'Avison Young

Avison Young est une société de conseil internationale en immobilier commercial qui s'est engagée à créer des lieux d'exception pour les gens depuis 1978. Avec plus de 100 bureaux et 4 000 professionnels de l'immobilier dans le monde, l'entreprise combine portée mondiale et renseignements commerciaux pour aider à faire progresser l'industrie. Son expertise englobe tous les aspects de l'immobilier commercial, y compris les bureaux, l'industriel, les commerces de détail, les marchés des capitaux, le multirésidentiel, l'hébergement, les soins de santé, les sciences de la vie, l'aménagement des terres, les institutions et une vaste gamme de pratiques spécialisées pour livrer des solutions adaptables qui répondent aux besoins des clients.

Avison Young s'est mérité une désignation du Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada pendant 15 années consécutives, démontrant une solide performance en affaires et une croissance soutenue.

SOURCE Avison Young

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