Avison Young conclut une entente pour faire l'acquisition de la firme Devencore à Montréal

En rassemblant les opérations des deux compagnies, la firme deviendra l'une des plus grandes sociétés immobilières commerciales du Grand Montréal.

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW/ - Avison Young a conclu une entente pour combiner ses opérations avec celles de Devencore à Montréal, créant ainsi l'une des plus grandes sociétés immobilières commerciales de la région. Les entreprises combinées continueront d'opérer sous le nom d'Avison Young. L'entente devrait être conclue à la fin du mois de mars. Cette transaction amènera les 70 professionnels des services-conseils et du courtage de Devencore à joindre l'équipe de 30 professionnels d'Avison Young à Montréal, créant ainsi une nouvelle équipe de 100 employés riche d'une vaste expérience et d'une expertise diversifiée, afin d'offrir des solutions innovatrices et des perspectives de pointe à la clientèle de la compagnie.

« Il a toujours été une priorité stratégique pour Avison Young d'être un chef de file du marché de Montréal et du Québec, et comme la métropole compte une forte concentration de sièges sociaux d'entreprises québécoises, le marché est un élément clé de notre offre de services pour notre clientèle nationale et internationale », explique Mark Rose, Président du Conseil et Chef de la direction d'Avison Young. « J'ai le plus grand respect pour l'équipe de Devencore, et pour son approche dédiée à l'apprentissage et au développement de son équipe de courtage. Il était clair dès le début que nous partagions le même engagement à développer les meilleurs talents et à investir dans nos employés. »

L'équipe combinée profitera d'un leadership accompli et d'une expérience diversifiée en matière de services aux occupants et aux entreprises, d'administration des baux, de représentation de locataires et de services professionnels (incluant la consultation en immobilier corporatif et en milieu de travail, la gestion de projet, les services aux occupants, la consultation en immobilier et en infrastructure, ainsi que l'évaluation et les services-conseils). Les clients de la firme bénéficieront ainsi d'une valeur extraordinaire alors qu'il devient de plus en plus complexe de naviguer leurs besoins immobiliers. La fusion des opérations élargira également la plateforme de services aux investisseurs d'Avison Young, incluant les services de gestion immobilière, de marchés des capitaux et de représentation de propriétaires.

« La transition s'effectuera sans heurts parce que nos cultures se rejoignent : nous partageons des valeurs basées sur la croyance fondamentale dans le pouvoir des gens, sur notre engagement inlassable envers nos clients et sur nos racines canadiennes, dont nous sommes fiers depuis près de 50 ans » explique Mark Fieder, Associé et Président des opérations canadiennes d'Avison Young. « Les forces complémentaires de nos équipes offriront une valeur significative à nos clients, alors que notre plateforme de services professionnels et corporatifs s'élargit et que nous mettons à profit la technologie, les données de pointe et des perspectives uniques sur le marché de l'immobilier commercial, afin d'aider notre clientèle à atteindre ses objectifs économiques, sociaux et environnementaux. »

L'expertise de Devencore en matière de services corporatifs, d'administration de baux et de représentation de locataires complètera le leadership d'Avison Young en matière de services aux occupants et de services professionnels. Au cours de la dernière année, Avison Young a investi dans l'accroissement de ses équipes d'expérience client, de services professionnels et de consultation alors que les occupants, les propriétaires et les investisseurs naviguent dans un marché en constante évolution, en fonction de l'avenir du travail et de la résilience des villes.

« Montréal est un marché incroyablement actif; c'est une région avec un bon esprit entrepreneurial, une croissance et un développement constants, et notre agence de développement économique, Montréal International, est reconnue comme l'une des meilleures au monde », explique Jean Laurin, PDG de Devencore, qui deviendra Président et Directeur général d'Avison Young au Québec. « En formant la plus grande présence immobilière commerciale à Montréal, nous serons en mesure d'offrir de nouveaux standards en matière d'outils technologiques, d'information et de conseils afin d'aider notre clientèle à atteindre ses objectifs d'affaires. »

L'acquisition est soutenue par les associés et conseils d'administration des firmes respectives, ainsi que par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investisseur important d'Avison Young. Les firmes prévoient consolider leurs espaces de bureaux plus tard cet été.

À propos de Devencore

Fondée en 1972, Devencore est l'une des plus grandes sociétés privées en conseil et courtage immobiliers au Canada, offrant des services complets spécialement conçus pour s'assurer que toutes les décisions immobilières soient appuyées par des stratégies efficaces et une exécution professionnelle. La force de Devencore repose sur sa capacité à comprendre les objectifs de ses clients, à réagir rapidement en fonction de leurs besoins et à leur fournir des solutions efficaces et créatives adaptées à toutes les situations. Chacun des membres de Devencore applique systématiquement les principes sur lesquels est fondée la philosophie de l'entreprise, afin d'utiliser pleinement toutes les ressources disponibles dans le but de mieux servir nos clients et de répondre à leurs besoins.

À propos d'Avison Young

Avison Young, c'est d'abord un catalyseur économique, social et environnemental, propulsé par son caractère humain. Nous sommes une entreprise privée : nos clients collaborent donc avec des partenaires qui sont directement investis dans leur réussite. Nous réalisons le plein potentiel de l'immobilier en utilisant des plates-formes de données mondiales, qui fournissent à notre clientèle des informations et des avantages de pointe. Ensemble, notre but est de créer des lieux de travail sains et productifs pour les employés, des villes prospères pour leurs citoyens, et des lieux qui créent un avantage net pour l'économie, l'environnement et la communauté.

Avison Young est lauréate 2020 du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada, membre Platine, ayant conservé sa désignation parmi les Sociétés les mieux gérées pendant neuf années consécutives.

