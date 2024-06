AVIS - Voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic: point de presse de Christine Labrie et de groupes de la société civile

QUÉBEC, le 2 juin 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire et députée de Sherbrooke, Christine Labrie, fera un point de presse demain matin à 10h30 au sujet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Mme Labrie sera accompagnée de représentantes et représentants de la Coalition des victimes collatérales, du maire de Frontenac M. Gaby Gendron, de l'UPA-Estrie, du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec et de l'organisme Eau Secours.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 3 juin 2024

Heure: 10h30

Lieu: Devant le Ministère de l'Environnement

Édifice Marie-Guyart, 1037 Rue de la Chevrotière, Québec, QC G1R 5E9

