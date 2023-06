Produit : Venlafaxine XR de JAMP en capsules de 37,5 mg (lot PTC5140A), vendu aux pharmacies en flacons de 100 capsules pour distribution aux consommateurs.

Ce qu'il faut faire : Vérifiez les capsules de votre flacon de Venlafaxine XR de JAMP (capsules de 37,5 mg) provenant de la pharmacie pour vous assurer qu'il contient bien des capsules de 37,5 mg (gris et rose) et non de 150 mg (de couleur caramel). S'il contient des capsules de 150 mg, ou si vous avez des doutes, retournez-le à la pharmacie dès que possible. Votre pharmacien vérifiera le contenu du flacon et vous donnera un produit de remplacement contenant les bonnes capsules, s'il y a lieu.

Communiquez avec un professionnel de la santé si vous avez pris la mauvaise dose de médicament. Consultez immédiatement un médecin si vous éprouvez de graves effets secondaires après avoir pris le produit Venlafaxine XR, notamment réactions allergiques, saignements gastro-intestinaux, crises épileptiques, arythmie, vision floue, douleur aux yeux ou graves maux de tête.

Produit touché

Produit DIN Lot Date d'expiration Venlafaxine XR de JAMP (capsules de 37,5 mg) 02516535 PTC5140A 09/2024



Problème

JAMP Pharma Corporation procède au rappel de flacons mal étiquetés issus du lot PTC5140A de Venlafaxine à libération prolongée (extended release - XR) après avoir constaté qu'un flacon dont l'étiquette indiquait qu'il aurait dû contenir des capsules de 37,5 mg, contenait en réalité des capsules de 150 mg. Seulement les flacons dont l'étiquette est erronée sont visés par le rappel.

Venlafaxine XR est un médicament d'ordonnance servant au soulagement des symptômes du trouble dépressif majeur et de l'anxiété causée par le trouble anxieux généralisé, le trouble d'anxiété sociale et le trouble panique.

Si jamais le pharmacien n'a pas vu l'erreur, il se peut qu'il ait reconditionné et distribué des flacons dont l'étiquette indique qu'ils contiennent des capsules de 37,5 mg, mais qui contiennent en fait des capsules de 150 mg. Les patients pourraient alors prendre une dose plus élevée que celle prescrite.

Les capsules de 37,5 mg de Venlafaxine XR ont une tête grise qui porte l'inscription « RVn » et un corps rose qui porte l'inscription « 37,5 ».

Les capsules de 150 mg de Venlafaxine XR sont de couleur caramel; leur tête porte l'inscription « RVn » et leur corps porte l'inscription « 150 ».

La prise accidentelle d'une quantité supérieure à la dose prescrite peut causer de graves effets secondaires. Il y en a parmi ceux-ci qui nécessitent des soins médicaux immédiats, notamment réactions allergiques, saignements gastro-intestinaux (dont les signes comprennent vomissement de sang, sang dans les selles ou selles noires), crises épileptiques, arythmies, vision floue, douleurs aux yeux et graves maux de tête. Une augmentation soudaine de la dose peut aussi causer frissons, hypertension, perte d'appétit, nausées, agitation, étourdissements, somnolence, tremblements, bâillements ou sueurs.

Le Ministère suit de près le rappel fait par l'entreprise et informera la population si de nouveaux risques pour la santé sont découverts.

Ce qu'il faut faire

Vérifiez les capsules dans votre flacon de Venlafaxine XR de JAMP (capsules de 37,5 mg) provenant de la pharmacie pour vous assurer qu'il contient bien des capsules de 37,5 mg (gris et rose) et non de 150 mg (caramel). Si vous avez des doutes, communiquez avec un pharmacien pour vérifier que votre flacon contient les bonnes capsules.

Si vous voyez les mauvaises capsules, arrêtez de prendre le médicament et contactez immédiatement votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement. Retournez le produit concerné à votre pharmacie pour qu'il soit éliminé de manière appropriée.

Communiquez avec un professionnel de la santé si vous avez pris la mauvaise dose de médicament . Consultez immédiatement un médecin si vous éprouvez de graves effets secondaires après avoir pris le produit Venlafaxine XR, notamment réactions allergiques, saignements gastro-intestinaux, crises épileptiques, arythmie, vision floue, douleur aux yeux ou graves maux de tête.

Consultez immédiatement un médecin si vous éprouvez de graves effets secondaires après avoir pris le produit Venlafaxine XR, notamment réactions allergiques, saignements gastro-intestinaux, crises épileptiques, arythmie, vision floue, douleur aux yeux ou graves maux de tête. Si vous avez des questions au sujet du rappel, communiquez avec JAMP Pharma Corporation à [email protected] .

. Signalez tout effet indésirable ou plainte concernant un produit de santé à Santé Canada.

