AVIS - Point de presse de Québec solidaire et de groupes de la société civile en faveur de l'adoption du projet de loi Françoise David

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole par intérim de Québec solidaire, Christine Labrie, ainsi que le député de Laurier-Dorion et responsable en matière de logement, Andrés Fontecilla, feront un point de presse ce jeudi 9 mai à 12h20 dans le hall de l'hôtel du Parlement.

Seront également présents des groupes en faveur de l'adoption du projet de loi 198 visant à modifier la loi Françoise David et élargir les protections des locataires aînés en pleine crise du logement, dont la FADOQ, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (AQDR), l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) et l'AREQ-CSQ.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 9 mai 2024

Heure: 12h20

Lieu: Hall principal de l'hôtel du Parlement

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]