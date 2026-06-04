AVIS - Point de presse de Guillaume Cliche Rivard avec les parents de Zachary Miron

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable en matière de santé pour Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, tiendra un point de presse, demain 5 juin à 12h00, au Hall principal de l'Assemblée nationale avec les parents de Zachary Miron.

Les intervenants et intervenantes seront disponibles sur place pour répondre aux questions des journalistes.

AIDE-MÉMOIRE Date: 5 juin 2026 Heure: 12h00 Lieu: Hall principal de l'hôtel du Parlement (Foyer LaFontaine)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]