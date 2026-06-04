AVIS - Point de presse de Guillaume Cliche Rivard avec les parents de Zachary Miron
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
04 juin, 2026, 15:00 ET
QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable en matière de santé pour Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, tiendra un point de presse, demain 5 juin à 12h00, au Hall principal de l'Assemblée nationale avec les parents de Zachary Miron.
Les intervenants et intervenantes seront disponibles sur place pour répondre aux questions des journalistes.
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AIDE-MÉMOIRE
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Date:
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5 juin 2026
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Heure:
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12h00
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Lieu:
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Hall principal de l'hôtel du Parlement (Foyer LaFontaine)
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]
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