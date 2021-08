Avis photo/média : Cadillac Fairview et Équipe Canada célèbrent le retour des athlètes olympiques au CF Carrefour Laval le jeudi 12 août

L'événement, célébrant les réalisations d'Équipe Canada à Tokyo 2020, mettra en vedette une prestation spéciale de Roxane Bruneau

LAVAL, QC, le 11 août 2021 /CNW/ - À la suite de la conclusion des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Cadillac Fairview (CF), domicile officiel d'Équipe Canada, et le Comité olympique canadien (COC) accueilleront et célébreront les athlètes d'Équipe Canada dans le cadre d'une célébration extérieure en voiture au CF Carrefour Laval, le jeudi 12 août, de 19h à 21h. Les médias pourront réaliser des entrevues avant l'événement entre 17h15 et 18h (sur rendez-vous seulement).

L'événement de célébration du retour d'Équipe Canada permettra aux Canadiens de se réunir pour la première fois pour célébrer les athlètes d'Équipe Canada après leurs performances inspirantes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. La célébration, animée par le quadruple olympien Alex Despatie, mettra en vedette plusieurs olympiens, dont l'athlète commanditée par CF, Jennifer Abel, qui a représenté Équipe Canada à Tokyo et a remporté une médaille d'argent au tremplin synchronisé de 3 m féminin. Les autres athlètes de Tokyo 2020 présents seront Pamphinette Buisa (Rugby à 7), Marc-Antoine Blais Bélanger (Escrime), la médaillée de bronze Catherine Beauchemin-Pinard (Judo), médaillée d'argent et de bronze Laurence Vincent-Lapointe (Canoë-Kayak) et le champion olympique d'Atlanta 1996, Bruny Surin. Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, sera également présent.

L'événement mettra en vedette une prestation spéciale de la talentueuse chanteuse Roxane Bruneau, connue pour ses paroles optimistes et inspirantes, qui interprétera ses plus grands succès dans le cadre des festivités. Cet événement complète la campagne estivale des Jeux olympiques de Tokyo 2020 de CF , qui comprend une série de vidéos d'athlètes inspirantes et des expériences sur place dans les 18 centres commerciaux CF.

Les billets sont maintenant offerts en ligne et les places sont limitées à 120 voitures. Pour obtenir des billets, les clients sont invités à visiter:

https://www.eventbrite.ca/e/billets-celebration-du-retour-dequipe-canada-a-cf-carrefour-laval-164535659587 .

Les partisans peuvent également regarder l'événement sur YouTube Live pour manifester leur soutien et célébrer de la maison en visitant: https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/team-canada-homecoming .

Qui: Cadillac Fairview, des athlètes actuels et athlètes émérites d'Équipe Canada, Jennifer Abel, athlète d'Équipe Canada commanditée par CF, et Roxane Bruneau, artiste. Apparitions spéciales des athlètes d'Équipe Canada de Tokyo 2020 : ● Jennifer Abel, médaillée d'argent, plongeon

● Pamphinette Buisa, rugby à 7

● Marc-Antoine Blais Bélanger, escrime

● Catherine Beauchemin-Pinard, médaillée de bronze, judo

● Laurence Vincent-Lapointe, médaillée d'argent et médaillée de bronze, Canoë-Kayak

● Bruny Surin, champion olympique d'Atlanta 1996, athlétisme La célébration du retour d'Équipe Canada sera animée par le plongeur olympique canadien et animateur sportif Alexandre Despatie. Seront également présents: olympienne et cheffe de mission d'Équipe Canada à PyeongChang 2018 - la ministre provinciale Isabelle Charest, la députée Annie Koutrakis, Sandra El Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et Nicholas Borne, conseiller municipal, Laval- les-Îles Quoi: Cadillac Fairview organise une célébration extérieure en voiture soulignant le retour d'Équipe Canada et mettant en vedette des athlètes ainsi que la chanteuse Roxane Bruneau. Des collations Oreo et Ritz seront offertes à chaque invité, gracieuseté de Mondelez, partenaire du COC. Où: CF Carrefour Laval 3003, boul. L. Carrefour Laval (Québec) H7T 1C7 Quand: Jeudi 12 août 2021 Entrevues médiatiques avant l'événement : 17h15 à 18h00 (sur rendez-vous uniquement). Heure de l'événement: 19h00 - 21h00 (ouverture des portes à 18h00) Comment: La présence sur place est permise aux détenteurs de billets. Une diffusion en direct de l'événement sera disponible via YouTube Live pour que les Canadiens de tout le pays puissent vivre les festivités. Des places pour les médias/caméra sont disponibles et peuvent être réservés en contactant Lara Berguglia ([email protected] - 514-994-2382)

Renseignements sur l'entrée :

Les billets sont en vente au coût de 15 $ et sont requis pour chaque véhicule. Une preuve d'achat (billet/confirmation par courriel) est requise pour entrer dans le stationnement selon le principe du premier arrivé, premier servi. Tous les profits seront remis à la Fondation olympique canadienne.

Les invités auront accès aux toilettes de la propriété. Des toilettes seront aménagées pour les clients, dont une toilette facile d'accès. Les invités doivent se tenir à deux mètres les uns des autres pour respecter les exigences de distanciation physique pendant qu'ils attendent en ligne, et le port du masque ou du couvre-visage sera exigé dans les salles de toilettes du site.

Des collations Oreo et Ritz seront offertes à chaque invité, gracieuseté de Mondelez, partenaire du COC.

Des masques et des couvre-visages sont requis quand la distanciation physique n'est pas possible.

Le nombre maximal de personnes par voiture est le nombre de sièges dans la voiture, jusqu'à un maximum de 10 (conformément aux lignes directrices provinciales et à la politique de santé publique).

Tous les véhicules seront placés à au moins 2 mètres l'un de l'autre.

Les animaux ne sont pas autorisés.

L'alcool n'est pas autorisé.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Renseignements: Contacts médias: Lara Berguglia, North Strategic représentant Cadillac Fairview, 514-994-2382, [email protected] ; Sylvie Bigras, Comité olympique canadien, 613-298-1625, [email protected]