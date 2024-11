Avis médias - INVITATION À UNE CONFÉRENCE DE PRESSE - Le RAFIQ et le FRAPRU demandent au gouvernement du Québec d'assurer le droit au logement des femmes racisées et immigrées

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Le Comité de lutte contre la discrimination et le racisme du Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) vous convie à une conférence de presse tenue en collaboration avec le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) , le 2 décembre 2024, dans le cadre des 12 jours d'actions contre les violences faites aux femmes, une initiative internationale visant à sensibiliser et mobiliser autour des droits des femmes. Cet événement vise à alerter le gouvernement Legault sur la violence de la crise du logement vécue par les femmes racisées et immigrées et à lui demander des actions pour remédier à la situation.

Cette conférence de presse permettra ainsi de mettre en lumière les voix, trop souvent réduites au silence. Des femmes racisées et immigrées offriront leurs témoignages afin d'illustrer les liens entre justice sociale, santé des femmes, accès au logement et lutte contre les violences.

Quoi : conférence de presse Date : 2 décembre 2024 Heure : 10h Lieu : 7000 Avenue du Parc, Montréal, H3N 1X1, salle Agora (102) au rez-de-chaussée Stationnement disponible sur demande. Prendront la parole :

Safi Nsiempba, pour le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)

Stéphanie Barahona, pour le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

À propos du RAFIQ et du FRAPRU

Le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) milite depuis plusieurs années contre toutes discriminations à l'égard des femmes et pour la promotion de l'égalité. Nous croyons que l'éducation, la sensibilisation et l'action concertée sont des éléments essentiels pour prévenir ces discriminations et soutenir efficacement les personnes qui en sont victimes.

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) est un regroupement national pour le droit au logement dont la priorité d'action est le logement social. Il est également actif sur les enjeux d'aménagement urbain, de lutte contre la pauvreté et de promotion des droits sociaux.

SOURCE Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)

Renseignements et demandes d'entrevue : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, [email protected], 514-805-3715