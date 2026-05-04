La première construction neuve de logements de transition à Montréal entièrement pensée pour répondre aux besoins des personnes ayant vécu un épisode d'itinérance

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Domicile Fixe et Mission Bon Accueil invitent les médias à une conférence de presse afin de dévoiler les détails de La Maison du Coin - Crémazie, un projet de logements de transition visant à favoriser la réinsertion durable de personnes ayant vécu un épisode d'itinérance. L'événement se tiendra en présence de plusieurs élus.e.s., dignitaires et personnalités des secteurs communautaires et de l'immobilier dont:

Madame Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

Madame Maude Théroux-Séguin, mairesse de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville

Monsieur Samuel Watts, président et directeur général de Mission Bon Accueil

Monsieur Jean-François Tremblay, ancien flipper devenu leader d'opinion en immobilier durable et président-cofondateur de Domicile fixe.

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT

Date : Le jeudi 7 mai 2026 Heure : 9 h 30 Lieu : Pavillon du Parcours Gouin

10905 rue Basile-Routhier, Montréal

À cette occasion, seront dévoilés les détails d'un projet qui proposera un milieu de vie de transition structuré et encadré pouvant accueillir des personnes en démarche vers un logement permanent. Il s'agit de la première construction neuve de logements de transition à Montréal entièrement pensée pour des personnes ayant vécu un épisode d'itinérance. Ce projet vise à offrir une solution tangible à la crise du logement en misant sur l'accompagnement, la stabilité et la dignité.

De plus, Domicile Fixe présentera les détails d'un nouveau modèle d'affaires innovant, conçu pour transformer la manière de développer l'habitation abordable au Québec et contribuer à mettre fin à la précarité résidentielle. Ce modèle repose sur une approche collaborative inédite entre le secteur privé, les organismes communautaires et les municipalités, afin de repenser la manière de bâtir pour répondre aux vrais besoins humains, pas seulement à la logique spéculative.

Domicile fixe s'est donné comme mission de bâtir des milieux de vie accessibles et durables, qui répondent aux besoins réels des personnes en situation de vulnérabilité ou à risque de précarité résidentielle.

SOURCE Domicile Fixe

RSVP et renseignement : Pierre Tessier, [email protected] (514) 233-1636