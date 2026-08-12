AVIS MÉDIAS - Conférence de presse - Rapport annuel 2025 de la vérificatrice générale de la Ville de Laval

LAVAL, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- La vérificatrice générale de la Ville de Laval, Mme France Lessard, convie les médias à une conférence de presse ce matin afin de présenter les faits saillants de son rapport annuel 2025 et de répondre aux questions des journalistes.

Quand : Le mercredi 12 août 2026 Où : 1200 Chomedey, Laval, 7e étage Heure : 10 heures

Le rapport annuel 2025 compte, entre autres, 3 audits de performance :

La planification des bibliothèques

La gouvernance et la gestion des programmes de maintien des immeubles, parcs et espaces publics

L'attribution et la gestion de contrats relatifs à des projets numériques

Des exemplaires papier du Rapport annuel 2025 pourront être consultés sur place à compter de 9 h. Le rapport annuel 2025 du Bureau du vérificateur général et les rapports précédents sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Laval, selon le chemin de navigation suivant : Accueil>Organisation municipale>Administration>Gouvernance et vérification>Bureau du vérificateur général>Rapports annuels.

SOURCE Bureau du vérificateur général de Laval

Pierre Tessier, [email protected], 514 233-1636