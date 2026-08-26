AVIS MÉDIA - Manifestation devant le Collège LaSalle Montréal demain : les étudiants et le personnel enseignant demandent l'intervention urgente de la première ministre Fréchette

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- À la veille d'une rentrée compromise pour près de 3 000 étudiants, l'Association générale des étudiants du Collège LaSalle (AGEL) organise demain une manifestation devant le Collège LaSalle Montréal afin de demander à la première ministre du Québec, Christine Fréchette, d'intervenir de toute urgence pour sauver l'institution. Des membres du corps professoral seront également rassemblés sur place en solidarité avec les étudiants.

QUOI : Manifestation étudiante et rassemblement du corps professoral pour demander une intervention urgente du gouvernement du Québec dans le dossier du Collège LaSalle

QUAND : Demain, jeudi 27 août 2026, entre 11 h et 12 h 30

OÙ : Devant le Collège LaSalle Montréal, 2000 rue Sainte-Catherine Ouest, H3H 2T2

QUI :

Des représentants de l'Association générale des étudiants du Collège LaSalle (AGEL)

Des membres du corps professoral du Collège LaSalle

Les représentants des médias sont invités à se présenter sur place avant le début du rassemblement. Des porte-parole étudiants et enseignants seront disponibles sur place pour des entrevues.

À propos

L'AGEL

L'Association générale des étudiants du Collège LaSalle (AGEL) est l'association étudiante officielle du Collège LaSalle, représentant la voix et les intérêts de sa communauté étudiante sur le campus. Elle offre une gamme d'activités sociales, culturelles et sportives ainsi que des services de soutien au quotidien, incluant un programme d'accès aux produits sanitaires pour femmes, des repas offerts sur le campus et des subventions pour des initiatives étudiantes. Par son engagement, l'AGEL contribue activement à la vie étudiante et au bien-être de ses membres tout au long de leur parcours académique

SOURCE Association générale des étudiants du Collège LaSalle

Renseignements : Bintou Fofana - Présidente de l'AGEL., [email protected], ( 514-755-8477)