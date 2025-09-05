AVIS MÉDIA - Du bruit pour l'école! Le mouvement citoyen Uni-es pour l'école exige un réinvestissement massif en éducation

Nouvelles fournies parUni-es pour l’école
05 sept, 2025, 13:30 ET
MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - En amont d'un grand rassemblement prévu à 14 h, les porte-paroles du mouvement Uni-es pour l'école tiendront un point de presse le dimanche 7 septembre à 8 h devant les bureaux du ministère de l'Éducation, au 600 rue Fullum, à Montréal, afin de faire le point sur la rentrée scolaire, d'expliquer leurs revendications et de préciser la suite du mouvement.
Uni-es pour l'école réaffirme que l'éducation doit être traitée comme la priorité nationale qu'elle est. Les compressions et l'imprévisibilité budgétaires ne font qu'aggraver la pénurie de personnel, accentuer les inégalités et miner la capacité du système public de remplir sa mission.
Informations
Point de presse d'Uni-es pour l'école : 7 septembre 2025, 8 h AM -
Devant le ministère de l'Éducation, 600 rue Fullum, Montréal
Pour des informations sur le mouvement : facebook.com/uni-espourlecole
Carte des actions passées et à venir : https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1V-9OeRwl_fCUkqSvp72zB5C9DQGI4SM&usp=sharing
Contact média : Félix Cauchy-Charest Uni-es pour l'école, 579-373-3169, [email protected]
