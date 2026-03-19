Avis média - Célébrer l'engagement des citoyennes et citoyens de la Capitale-Nationale Cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure

Nouvelles fournies parCabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec
19 mars, 2026, 15:00 ET
QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec, présidera une cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, qui se tiendra samedi le 21 mars 2026 à 10 h, au Collège mariste de Québec.
Lors de cette cérémonie, 69 citoyennes et citoyens de la région de la Capitale-Nationale seront honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise. Ces distinctions comprennent les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse et Aînés.
Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :
- La Médaille de la jeunesse
- La Médaille des aînés
- La Médaille pour mérite exceptionnel
- La Médaille Premières Nations
- La Médaille Inuit
Détails de l'événement :
Date : Samedi 21 mars 2026
Heure : 10 h
Lieu : Collège mariste de Québec
2315 Chemin Saint-Louis, Québec, Qc, G1T 1R5
Notes aux médias
SVP, vous inscrire à l'avance en communiquant avec la personne-ressource.
Programmes de cérémonies disponibles sur place ou sur demande.
Coordonnées de la personne-ressource :
Ian Préfontaine
Responsable des communications et des relations avec les médias
Cellulaire : 514 943-7625
Courriel : [email protected]
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SOURCE Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec
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