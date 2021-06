Avis jeunesse sur le vivre ensemble 2020-2021: le regard de 10 jeunes sur un sujet qui fait débat - le privilège blanc

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'INM dévoile aujourd'hui l'Avis jeunesse sur le vivre ensemble 2020- 2021, qui présente le fruit des réflexions de dix jeunes Québécoises et Québécois au sujet de la notion de privilège blanc. Aboutissement d'un long processus de recherche, de discussions et de rencontres formelles entre les membres du comité de rédaction, l'Avis jeunesse a été présenté au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI).

L'objectif de cette démarche est de mettre de l'avant-plan le vivre ensemble et inviter les jeunes à une réflexion approfondie sur les thèmes et défis qui y sont associés, tout en les mettant en contact avec des spécialistes de ces questions et avec des modèles inspirants et capables de leur insuffler une réflexion positive et stimulante. Sélectionnés suite à un appel de candidatures, les jeunes qui participent à la démarche sont âgés entre 17 et 30 ans et sont issus de profils socioculturels et professionnels variés, représentant une diversité d'opinions.

L'Avis jeunesse sur le vivre ensemble 2021-2022 propose de démystifier la notion de privilège blanc. Qu'entend-on par privilège blanc? Comment se manifeste-t-il? Pourquoi est-ce si difficile d'en parler sereinement? Comment travailler vers une société plus égalitaire? Bien que l'INM ait tout au cours de l'année encadré la démarche en organisant des rencontres avec des spécialistes et en encadrant le processus de rédaction, les idées présentées dans l'Avis jeunesse ne reflètent pas ses positions ni celles du MIFI, mais bien celles des jeunes qu'il a accompagnés.

Disponible dès maintenant sur inm.qc.ca/avisjeunesse, l'Avis jeunesse 2020-2021 est rédigé par Saphia Arhzaf, Omar El Ouarzadi, Dina Husseini, Marie-Pier Kouassi, Meredith Nana Lelièvre, Faravena Bénédicte Olivier, Tamara Sogomonian, Gaël Stephenson-Chancy, Sara Thabet, et Jenny Wang. Produit dans le cadre de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM, l'Avis jeunesse est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« Il y a de ces sujets qui rendent inconfortables. La notion de privilège blanc rentre certainement dans le lot de ces sujets. Pourtant, on ne peut pas travailler vers une plus grande égalité de fait sans poser un regard critique sur la façon dont sont distribuées les opportunités dans notre société. L'INM a ce devoir d'encourager les discussions constructives pour renforcer l'inclusion de toutes et de tous à la société. »

- Sami Ghzala, chargé de projet de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

