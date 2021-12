AVIS - Heures et jours d'ouverture des commerces pendant le temps des Fêtes

QUÉBEC, le 23 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation souhaite informer les commerçants, les responsables de centres commerciaux et les consommateurs sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux pendant le temps des Fêtes.

Vendredi 24 décembre : de 8 h à 17 h

de 8 h à 17 h Samedi 25 décembre : fermés

fermés Dimanche 26 décembre : de 10 h à 17 h

: de 10 h à 17 h Lundi 27 décembre : de 8 h à 21 h

de 8 h à 21 h Mardi 28 décembre : de 8 h à 21 h

de 8 h à 21 h Mercredi 29 décembre : de 8 h à 21 h

de 8 h à 21 h Jeudi 30 décembre : de 8 h à 21 h

de 8 h à 21 h Vendredi 31 décembre : de 8 h à 17 h

de 8 h à 17 h Samedi 1 er janvier : fermés

fermés Dimanche 2 janvier : de 8 h à 17 h

Les heures d'ouverture seront prolongées le lendemain de Noël pour permettre aux commerçants qui doivent limiter leur capacité d'accueil (une personne par 20 m2 de superficie commerciale) de mieux accommoder leur clientèle.

Des conditions particulières s'appliquent aux horaires des établissements d'alimentation (de grande et de petite surface) et des pharmacies. Visitez la page Web sur les heures et les jours d'ouverture des commerces de détail pour en savoir plus.

Consultez les mesures en vigueur pour les entreprises, les commerces et les boutiques pour en connaître davantage à ce sujet.

