AVIS - Gabriel Nadeau-Dubois publie un livre blanc sur la réussite scolaire des garçons

MONTRÉAL, le 6 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député solidaire de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, tiendra une conférence de presse demain, mardi le 7 avril 2026, afin de présenter un livre blanc intitulé « Ceux qu'on échappe - L'impact de l'école à trois vitesses sur la réussite des garçons ».

Ce document est le fruit de plusieurs mois de collecte de données, de visites sur le terrain, de consultations d'experts et d'analyse approfondie de la recherche scientifique. Cet imposant travail de recherche se penche sur une question inédite : les impacts de la ségrégation scolaire propre au système québécois sur la réussite des garçons.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse de Gabriel Nadeau-Dubois pour le lancement du livre blanc « Ceux qu'on échappe - L'impact de l'école à trois vitesses sur la réussite des garçons »

Date : Mardi 7 avril 2026

Lieu : Atrium de la Maison du développement durable (50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)

HORAIRE

9h30 : Breffage technique

10h30 à 11h30 : Conférence de presse

Veuillez confirmer votre présence à Nicolas Beaulieu (contact en signature).

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]