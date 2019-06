Avis de sécurité important : rappel volontaire chapeaux de soleil pour bébés filles et bébés garçons Joe Fresh(MD)

BRAMPTON, ON, le 28 juin 2019 /CNW/ - Par mesure de prudence, Joe FreshMD procède au rappel volontaire de divers styles de chapeaux de soleil pour bébés filles et garçons Joe FreshMD, de tailles 0 à 12 mois et 12 à 24 mois, ainsi que des chapeaux de soleil de la fête du Canada Joe FreshMD pour bébés, petites filles et petits garçons, de tailles 0 à 12 mois, 12 à 24 mois, 1 à 3 ans et 3 à 5 ans. Le ruban de fixation des chapeaux pourrait potentiellement se détacher et causer un risque d'étouffement pour les enfants.