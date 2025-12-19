TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - La Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé des règlements de 1 500 000 $ CA et 25 000 000 $ US relativement à des recours collectifs afin de régler toutes les réclamations présentées au nom des personnes et entités, peu importe leur lieu de résidence ou de domicile, qui :

ont acquis des titres de Just Energy pendant la

période visée et en détenaient toujours la totalité ou

une partie à la clôture des marchés le 22 juillet 2019

ou le 14 août 2019, à l'exception des personnes

exclues.

Dans la définition ci-dessus :

« période visée » désigne la période allant du 16 mai

2018 au 14 août 2019 inclusivement.

« personnes exclues » désigne (i) les défendeurs ;

(ii) les filiales, les membres du groupe, les dirigeants,

les administrateurs, les cadres supérieurs, les

associés, les représentants légaux, les héritiers, les

sociétés devancières, les successeurs et les ayants

droit passés et actuels de Just Energy et d'Ernst et

Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. ; (iii) tout membre de la

famille proche des défendeurs individuels ; et (iv)

toute entité dans laquelle les défendeurs individuels

détiennent une participation majoritaire.

« titres » désigne : (i) les actions ordinaires,

auparavant inscrites à la cote de la TSX et de la

NYSE sous le symbole « JE » ; (ii) les actions

privilégiées de catégorie A à 8,50 %, auparavant

inscrites à la cote de la TSX sous le symbole

« JE.PR.U » et de la NYSE sous le symbole

« JE.PR.A ».

(le « groupe »)

Le règlement constitue un compromis à l'égard de réclamations contestées, et non un aveu de responsabilité ou d'acte répréhensible de la part des défendeurs.

Pour avoir droit à une indemnité dans le cadre du règlement, les membres du groupe doivent présenter à l'administrateur un formulaire de réclamation à l'adresse www.JustEnergySettlement.com au plus tard le 17 juin 2026.

Pour obtenir des renseignements importants sur le recours collectif, déterminer si vous êtes membre du groupe et connaître la marche à suivre pour présenter une réclamation et obtenir une indemnité :

Consultez l'avis détaillé accessible au www.JustEnergySettlement.com.

Appelez au 1-888-808-8041 (sans frais en Amérique du Nord).

Appelez au 1-888-808-8041 (de l'extérieur de l'Amérique du Nord).

La publication du présent avis a été autorisée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

SOURCE Siskinds LLP and Berger Montague (Canada) PC

Contact (media only) : Tyler Planeta, 416-594-4588, [email protected]