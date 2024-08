Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées au poste de régisseuse ou de régisseur

MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - La secrétaire générale associée aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, en collaboration avec la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, invite les personnes intéressées et qui possèdent les qualités recherchées à soumettre leur candidature afin de constituer une liste de personnes aptes à être nommées au poste de régisseuse ou de régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Ces candidatures sont recherchées en vue de pourvoir des postes à temps plein avec port d'attache à Montréal ou à Lévis.

Pour plus de détails et pour soumettre sa candidature, avant le 9 septembre 2024, à 16 h 30 (HAE), veuillez cliquer sur le bouton « Je veux postuler » à partir du site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs.

Si vous n'êtes pas en mesure de soumettre votre candidature en ligne ou si vous éprouvez des difficultés avec le site Web, veuillez contacter le Secrétariat aux emplois supérieurs aux coordonnées indiquées dans la section Nous joindre. Pour de l'information concernant l'emploi, vous pouvez communiquer avec Me Thomas Kenmegne, secrétaire de la Régie, à [email protected] ou au 514 873-8116, poste 5249.

« La Régie lance un appel de candidatures afin de constituer une liste de personnes aptes à être nommées au poste de régisseuse ou de régisseur. Nous espérons rejoindre des candidats de tous les horizons et de tous les champs d'expertise, et ce, afin de s'adapter à la constante évolution de la mise en marché des produits agricoles, de la forêt privée et de la pêche. »

Me Ginette Bureau, présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

La Régie a pour fonctions de favoriser la production et la mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires ainsi que des produits de la pêche et de la forêt privée, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public.

