Avis de recours collectif de Cronos Group Inc. Ontario Securities

Toronto, le 25 mars 2024 - Avis juridique important autorisé par la Cour supérieure de justice de l'Ontario au sujet d'un recours collectif en valeurs mobilières. Si vous avez acquis des actions de Cronos Group Inc. (« Cronos ») sur le marché secondaire entre le 9 mai 2019 à 6 h 59 (HE) et le 30 mars 2020 à 16 h 33 (HE), vous pourriez être touché par un recours collectif. Cet avis peut avoir une incidence sur vos droits légaux. Veuillez le lire attentivement.

Le 10 octobre 2023, l'honorable juge Edward Morgan de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a certifié l'action Harpreet Badesha c. Cronos Group Inc. et al. (CV-20-00641990-00CP) (le « recours collectif Ontario Cronos ») et a nommé Harpreet Badesha comme représentant demandeur du recours collectif, définis comme suit :

Toutes les personnes et entités qui, au cours de la période du 9 mai 2019 à 6 h 59 (HE) au 30 mars 2020 à 16 h 33 (HE) (la « période de catégorie »), ont acquis des actions de Cronos sur le marché secondaire autres que les Personnes Exclues.

« Personnes exclues » désigne (i) Cronos et ses filiales, sociétés affiliées, dirigeants, administrateurs, cadres supérieurs, représentants légaux, héritiers, prédécesseurs, successeurs et ayants droit, a) Michael Gorenstein ou Jerry Barbato et tout membre de leur famille et toute entité dans laquelle l'un d'entre eux a ou a eu pendant la période visée par le recours collectif une participation légale ou de facto; et ii) toutes les personnes et entités qui ont vendu ou autrement cédé toutes leurs actions de Cronos avant le 24 février, 2020 à 7 h 30 HE.

Il y a aussi un recours collectif proposé sous-titré In re Cronos Group Inc. Securities Litigation (2:20-cv-01310) déposé dans le district de l'Est de New York (la « procédure américaine ») qui a été intenté contre Cronos, Michael Gorenstein et Jerry Barbato au nom des personnes qui ont acquis des actions de Cronos pendant la période de la classe sur une bourse américaine. Le 11 novembre 2023, le tribunal de New York a rejeté l'instance sous toutes réserves. Le demandeur dans l'instance américaine a demandé un réexamen du rejet de l'action le 1er décembre 2023 et a demandé la possibilité de modifier sa plainte. Si la requête de réexamen est rejetée, le demandeur peut interjeter appel du congédiement.

Les membres du recours collectif qui veulent participer au recours collectif Ontario Cronos sont automatiquement inclus et n'ont pas à faire quoi que ce soit pour le moment. Les membres du recours collectif qui ne veulent pas être liés par le résultat du recours collectif Ontario Cronos doivent « se retirer », ce qui signifie qu'ils doivent s'exclure du recours collectif Ontario Cronos.

Si vous souhaitez vous retirer du recours collectif Ontario Cronos, vous devez envoyer un courriel ou envoyer par la poste à A.B. Data, Ltd. (l'« administrateur ») et fournir votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et le nombre d'actions Cronos que vous avez achetées pendant la période du recours collectif. Pour que votre demande d'exclusion soit valide, vous devez recevoir votre formulaire d'exclusion au plus tard le 22 juillet 2024 (23 h 59 HE).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recours collectif de l'Ontario Cronos et l'instance aux États-Unis, veuillez consulter le site www.OntarioCronosClassAction.com ou communiquer avec l'administrateur par la poste à l'adresse suivante : Ontario Cronos Class Action, a/s A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173044, Milwaukee, WI 53217; par téléphone au (888). 206-3037; ou par courriel à [email protected].

Vous pouvez communiquer avec les avocats représentant le demandeur dans le recours collectif Ontario Cronos en envoyant un courriel à [email protected] ou en composant le (647) 969‑4472.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Garth Myers, [email protected], 647-969-4472