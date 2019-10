Avis de rappel d'aliments - Rappel des produits de bœuf cru de marque Ryding-Regency Meat Packers Ltd. en raison de la bactérie E. coli O157:H7

OTTAWA, le 3 oct. 2019 /CNW/ - St. Ann's Foods Inc./Ryding-Regency Meat Packers Ltd. procède au rappel des produits de bœuf cru de marque Ryding-Regency Meat Packers Ltd. parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les établissements de services alimentaires, les détaillants, les distributeurs et les fabricants ne doivent pas servir, vendre ou utiliser les produits visés décrits ci-dessous.

Les produits suivants pourraient avoir été vendus à l'échelle nationale.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Numéro de produit Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « PETITE TENDER » Variable Aucun « Packed » 19/06/11 19/06/12 1524550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF RIB EYES LIP ON » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 1532250 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF INSIDE SKIRT STEAK » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 1543250 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF FLANK STEAKS » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 1545061 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « FINGER MEAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 1547850 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONELESS BEEF INSIDE-SPLIT 2 PCS NETTED » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 1551359 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BLS BEEF EYE OF ROUND » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 1551950 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « TOP BUTTS NETTED » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 1562059 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BLNS BEEF BUTT TENDERLOIN » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 1563550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF FLANK STEAK » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 1595050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TENDERLOINS » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 1863061 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF FLAP/FLANK MEAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 1865061 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TRIMMING 50 » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 5947050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TRIMMING 65 » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 5947550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF BRISKET POINT » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6042050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « OUTSIDE BEEF SKIRT STEAKS » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 6043150 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BLNS BEEF STRIPLOIN » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6061550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TOP SIRLOIN BUTT » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6062050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF EYE OF ROUND-4up DENUDED » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6091388 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF CAPLESS RIBS (2X2) » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6091580 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF EYE OF ROUND » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6091980 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF BACK RIBS » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6092280 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF BOTTOM BUTTS » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6092680 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF RIB EYE SPECIAL » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6094580 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF RIB EYE SIZE 6-8 » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6094680 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF RIB EYE SIZE 8 UP » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6094880 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF FLANK MEAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6095180 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF INSIDE ROUND » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6095580 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF SIRLOIN TIPS » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6096580 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF STRIPLOIN DENUDED » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6097180 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TENDERLOIN SIZE 5 UP » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6099080 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TENDERLOIN SIZE 3-5 » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6099380 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TENDERLOIN SIZE 4-5 » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6099480 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TRIMMING 65 » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6697580 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONELESS BEEF CHUCK 85 ANGUS » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 6822050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF SIRLOIN TOP BUTT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 6862061 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONELESS BEEF CLOD » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8022550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF CHUCK TENDERS » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8023550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF CHUCK SHORT RIB » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8023750 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « CENTER CUT CONICAL MEAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8024650 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF CAPLESS RIBS (2X2) » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8031550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF SHORT RIB 3-BONE » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8032350 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF BONE IN HIND SHANK » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8040650 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS DROP BRISKET » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8041950 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF BRISKET POINT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8042066 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF BRISKET SHORT RIBS 3-B » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8042550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF INSIDE DENUDED » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8051758 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF OUTSIDE FLAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8051850 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF SHORT LOIN (1X1) » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8061050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF STRIPLOIN S/C » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8061564 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « SHOULDER CLODS FLAT IRON'S » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8323850 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONELESS BEEF CAP MEAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8333050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONE IN BEEF BACK RIBS » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8333255 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF SHORT LOIN (1X1) » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8361050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF EYE OF ROUND » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8551950 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONELESS BEEF INSIDE » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8751550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF OUTSIDE FLAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8751850 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF EYE OF ROUND » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8751950 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BLNS BEEF SIRLOIN TIPS » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8753050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TOP SIRLOIN BUTT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8762050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF BOTTOM BUTT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8762650 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONELESS BEEF CLOD » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8822550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BLNS BEEF PECTORAL MEAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8822750 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONELESS BEEF BLADE ROAST » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 8823050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF OUTSIDE FLAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8851850 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF STRIPLOIN » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8861565 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF STRIPLOIN » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 8861566 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF CAPLESS RIBS (2X2) » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8931550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF INSIDE » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8951550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF OUTSIDE ROUND » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8951850 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF SIRLOIN TIPS » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 8953050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BONELESS BEEF CHUCK 85 » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/13 9022050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF SHOULDER CLODS » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 9022550 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BEEF SHANKS » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 9041050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « COLD FAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/11 19/06/12 9049050 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF TRIMMING 85 » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 19/06/13 9091080 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS FRESH BEEF 90 » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 9091180 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « BNLS BEEF FLATS DENUDED » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 9091788 Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « COLD/HOT FAT » Variable Aucun « Packed »

19/06/12 9094980

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à votre établissement. Si c'est le cas, rapportez-les à l'endroit où ils ont été achetés. Si vous avez reçu les produits visés par le rappel et que vous les avez transformés, nous vous conseillons de communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Coordonnées de l'entreprise : Ryding-Regency Meat Packers Ltd. : 416-767-3222; Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : cfia.enquiries-demandederenseignements.acia@canada.ca; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : cfia.media.acia@canada.ca

