OTTAWA, ON, le 30 oct. 2021 /CNW/ - PataFoods Inc. dba Amara procède au rappel de Smoothie Fondant Biologique - Carottes Framboises en raison de la présence possible de morceaux de plastique. Le produit visé décrit ci-dessous ne doit pas être consommé.

Le produit suivant a été vendu en Ontario et en Alberta et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces et territoires.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Amara Smoothie Fondant Biologique - Carottes Framboises 23 g 8 57822 00746 1 Meilleur avant 07/05/2023 CR21186

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de blessures associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

