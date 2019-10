Avis de rappel d'aliments - Rappel de certains sandwichs et de salades de poulet préparées en magasin en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Les photos des produits sont disponibles à https://inspection.gc.ca/fra/1570070035095/1570070041177

OTTAWA, le 2 oct. 2019 /CNW/ - Sobey's Inc. procède au rappel de certains sandwichs et de salades de poulet préparées en magasin parce que la viande de poulet coupée utilisée dans ces produits pourrait être contaminée par la bactérie Listeria monocytogenes. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés.

Les produits de salades de poulet suivants ont été vendus au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans le nord-ouest de l'Ontario. Le produit « Poulet et Bacon Caesar Tortilla » a seulement été vendu dans les magasins Hudson News des aéroports de Calgary et d'Edmonton, en Alberta.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Aucune « Poulet et Bacon Caesar Tortilla » 1 unité 0 97919 00012 2 « Best Before OC04 » IGA « Chicken Salad In-Store made » Formats variés Commence par : 217061 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. IGA « Classic Chicken Salad » 1 unité 285937 804994 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC03 », inclusivement. IGA « Chicken Mulligatawny Salad » Formats variés Commence par : 258279 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. IGA « Classic Meal Chicken Salad » 335 g 255340 206494 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC04 », inclusivement. Safeway « Chicken Salad In-Store made » Formats variés Commence par : 0217061 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. Safeway « Buffalo Chicken Sld » Formats variés Commence par : 0215437 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. Safeway « Classic Meal Chicken Salad » 335 g 0255340 206494 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC04 », inclusivement. Safeway « Chicken Mulligatawny Salad » Formats variés Commence par 0258279 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 » Safeway « Chicken Salad Sandwich » 1 unité 0217208 804990 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. Safeway « Mini Crsnt Chckn Sld » 1 unité 0225999 804990 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC03 », inclusivement. Safeway « Curried Chicken Salad with Raisins » Formats variés Commence par : 0229294 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. Sobeys « Classic Chicken Salad » Formats variés Commence par : 285937 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC03 », inclusivement. Sobeys « Chicken Salad In-Store made » Formats variés Commence par : 217061 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. Sobeys « Chicken Mulligatawny Salad » Formats variés Commence par : 258279 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. Sobeys « Curried Chicken Salad with Raisins » Formats variés Commence par : 229294 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. Sobeys « Buffalo Chicken Sld » Formats variés Commence par : 215437 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC02 », inclusivement. Sobeys « Classic Meal Chicken Salad » 335 g 2 55340 206494 Toutes les dates « meilleur avant » jusqu'au « 2019OC04 », inclusivement.

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'activités de surveillance menées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à la suite d'une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

La viande de poulet importée et coupée qui a été utilisée dans ces produits a été associée à une enquête portant sur une éclosion. Toutefois, pour le moment, aucun cas de maladie associé à la consommation des produits visés par le présent Avis de rappel d'aliments n'a été confirmé.

