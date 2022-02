Marque Produit Format CUP Codes

Abbott Similac Advance (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 658 g 0 55325 00076 1 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Advance (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 964 g 0 55325 00163 8 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Advance (étape 2) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer et de calcium - poudre 658 g 0 55325 00077 8 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Advance (étape 2) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer et de calcium - poudre 964 g 0 55325 00164 5 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Alimentum (étape 1) - Préparation hypoallergène pour nourrissons - poudre 400 g 0 55325 00061 7 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac - Supplément au lait humain 50 x 0,90 g 0 55325 54598 9 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 227 g 0 55325 00260 4 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 584 g 0 55325 00281 9 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 658 g 0 55325 00249 9 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 859 g 0 55325 00283 3 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 964 g 0 55325 00254 3 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 1134 g 0 55325 00306 9 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 2) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer et de calcium - poudre 584 g 0 55325 00286 4 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 2) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer et de calcium - poudre 658 g 0 55325 00256 7 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 2) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer et de calcium - poudre 859 g 0 55325 00288 8 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Pro-Advance (étape 2) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer et de calcium - poudre 964 g 0 55325 00258 1 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Sensitive (Sensibilité au lactose - étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 638 g 0 55325 00121 8 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Total Comfort (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 227 g 0 55325 62662 6 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.

Abbott Similac Total Comfort (étape 1) - Préparation pour nourrissons à base de lait enrichie de fer - poudre 638 g 0 55325 62660 2 Tous les codes de lots : - dont les deux premiers chiffres se situent entre 22 et 37; ET - contiennent les combinaisons K8, SH, ou Z2; ET - dont la date d'expiration est 1APR2022 ou après.