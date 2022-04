Photos des produit disponible : https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/rappel-certaines-huitres-du-pacifique-en-raison-presence-norovirus

OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ -

Résumé

Marque(s) : Joyce Point , Read Island Gem, Joes Gold, Sawmill Bay DD

, Read Island Gem, Joes Gold, Sawmill Bay DD Produit : Certaines huîtres du Pacifique

Certaines huîtres du Pacifique Entreprises : Sawmill Bay Shellfish Co. Ltd.

Sawmill Bay Shellfish Co. Ltd. Problème : Aliments - Contamination microbienne - Norovirus

Aliments - Contamination microbienne - Norovirus Catégorie : Poisson et fruits de mer (Frais)

Poisson et fruits de mer (Frais) Ce qu'il faut faire : Les produits visés ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués

Les produits visés ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués Auditoire : Grand public; Pour les hôtels, restaurants et institutions

Grand public; Pour les hôtels, restaurants et institutions Classification du risque : Classe 3

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Joyce Point « Pacific

Aquacultured

Oysters » Variable Aucun « Harvest dates: 03-24-22 & 03-28-22 Harvest Location: BC 13-13 Process dates: 03-24-22 & 03-28-22 Site identity: 0354967 Lot #741 & #743 » Read Island Gem « Pacific

Aquacultured

Oysters » Variable Aucun « Harvest dates: 03-24-22 & 03-28-22 Harvest Location: BC 13-13 Process dates: 03-24-22 & 03-28-22 Site identity: 0354967 Lot #741 & #743 » Joes Gold « Pacific

Aquacultured

Oysters » Variable Aucun « Harvest dates: 03-24-22 & 03-28-22 Harvest Location: BC 13-13 Process dates: 03-24-22 & 03-28-22 Site identity: 0354967 Lot #741 & #743 » Sawmill Bay DD « Pacific

Aquacultured

Oysters » Variable Aucun « Harvest dates: 03-24-22 & 03-28-22 Harvest Location: BC 13-13 Process dates: 03-24-22 & 03-28-22 Site identity: 0354967 Lot #741 & #743 »

Problème

Sawmill Bay Shellfish Co. Ltd. procède au rappel de certaines huîtres du Pacifique en raison de la présence possible de norovirus.

Les produits visés par le rappel ont été vendus en Colombie-Britannique et en Alberta et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Ce que vous devriez faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement.

Ne consommez pas les produits visés par le rappel.

Les produits visés par le rappel ne doivent pas être utilisés, vendus, servis ou distribués.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

Les consommateurs qui ne sont pas certains s'ils ont acheté les produits visés devraient se renseigner auprès de leur détaillant.

Les personnes qui ont été exposées au virus présentent généralement des symptômes dans les 24 à 48 heures qui suivent, mais les symptômes peuvent se manifester seulement 12 heures après l'exposition. Souvent, la maladie se manifeste brusquement. Même si vous avez déjà été infecté par un norovirus, vous pouvez l'être de nouveau. Les principaux symptômes des maladies causées par un norovirus sont de la diarrhée, des vomissements (les enfants ont plus tendance à vomir que les adultes), des nausées et des crampes abdominales. D'autres symptômes inclus une faible fièvre, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et la sensation générale de fatigue. La plupart des personnes se sentent mieux après un ou deux jours, les symptômes disparaissant d'eux-mêmes, et aucun effet à long terme ne subsiste après la maladie. Comme pour toute maladie causant une diarrhée ou des vomissements, les personnes infectées doivent boire beaucoup de liquides pour remplacer les fluides corporels perdus et prévenir la déshydratation. Si le cas est grave, l'administration de liquides par voie intraveineuse à l'hôpital peut être nécessaire.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle de renseignements obtenus par l'Agence canadienne d'inspection des aliments au cours d'une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire.

L'Agence de la santé publique du Canada mène actuellement une enquête sur une éclosion de la maladie chez l'humain. Veuillez consulter l'avis de santé publique pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête en cours portant sur une éclosion.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

