Avis de rappel d'aliments - Rappel de boulettes de poisson de marque MF Inc. en raison de la présence possible de bactéries dangereuses

OTTAWA, le 19 oct. 2019 /CNW/ - Mannarich Foods Inc. procède au rappel de boulettes de poisson de marque MF Inc. parce que ces produits pourraient favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés.

Les produits suivants ont été vendus en Ontario et au Quebec.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes MF Inc. Boulettes de poisson (auparavant gelé) 180 g 0 68636 03040 2 Tous les unités vendus jusqu'au 21 octobre 2019 inclusivement MF Inc. Boulettes de seiche et poisson premium (auparavant gelé) 180 g 0 68636 02030 4 Tous les unités vendus jusqu'au 21 octobre 2019 inclusivement MF Inc. Boulettes de poisson avec saveur de homard (auparavant gelé) 180 g 0 68636 03430 1 Tous les unités vendus jusqu'au 21 octobre 2019 inclusivement MF Inc. Boulettes de poisson avec crevette (auparavant gelé) 180 g 0 68636 02011 3 Tous les unités vendus jusqu'au 21 octobre 2019 inclusivement

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la toxine de la bactérie Clostridium botulinum ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade.

Les symptômes chez les adultes sont les suivants : la paralysie faciale ou perte d'expression faciale, les pupilles non réactives ou fixes, de la difficulté à avaler, les paupières tombantes, la vision floue ou double, de la difficulté à parler, des troubles de l'élocution et un changement dans le son de la voix ou la voix rauque.

Les symptômes du botulisme d'origine alimentaire chez les enfants peuvent inclure de la difficulté à avaler, des troubles de l'élocution, une faiblesse généralisée et la paralysie. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Coordonnées de l'entreprise, Mannarich Food Inc. : (416) 299-1656; Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : cfia.enquiries-demandederenseignements.acia@canada.ca; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : cfia.media.acia@canada.ca

