OTTAWA, ON, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Hilly Acres Farm procède au rappel d'oeufs parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Salmonella. Les consommateurs ne devraient pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne devraient pas les vendre ou les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Information additionnelle Farmer John Eyking Oeufs calibre gros 12 oeufs 0 73557 00002 1 Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020

Farmer John Eyking Oeufs calibre extra gros 12 oeufs 0 73557 00001 4 Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020

Farmer John Eyking Oeufs calibre gros bruns 12 oeufs 0 73557 00005 2 Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020

Eyking Delite Oeufs calibre gros 8 oeufs 0 73557 00010 6 Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020

Eyking Delite Oeufs calibre extra gros 18 oeufs 0 73557 00012 0 Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020

Eyking Delite Oeufs calibre jumbo 12 oeufs 0 73557 00011 3 Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020

Eyking Delite Oeufs calibre gros 12 oeufs 0 73557 00013 7 Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020

Compliments Oeufs calibre gros 12 oeufs 0 55742 35750 9 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Compliments Oeufs calibre extra gros 12 oeufs 0 55742 35751 6 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Compliments Oeufs calibre moyen 12 oeufs 0 55742 35749 3 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Compliments Oeufs bruns, calibre gros 12 oeufs 0 55742 35753 6 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Aucune Oeufs calibre : moyen Vendu en plateaux de 30 oeufs Aucun Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Les boîtes portent le code « N38 » Aucune Oeufs calibre : gros Vendu en plateaux de 30 oeufs Aucun Toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Les boîtes portent le code « N38 » sans nom Oeufs calibre : gros 12 oeufs 0 60383 66414 5 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. sans nom Oeufs calibre : extra gros 12 oeufs 0 60383 66413 8 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. sans nom Oeufs calibre : moyen 12 oeufs 0 60383 66415 2 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. sans nom Oeufs bruns, calibre : gros 12 oeufs 0 60383 66417 6 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Maritime Pride Oeufs calibre jumbo 12 oeufs 7 70004 14470 2 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Maritime Pride Oeufs calibre extra gros 18 oeufs 7 70004 14418 4 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Maritime Pride Oeufs moyens 30 oeufs 7 70004 14414 6 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Les Oeufs Nova Oeufs blancs, calibre: moyen 12 oeufs 0 59001 01114 0 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Les Oeufs Nova Ultra Oeufs blancs, calibre: jumbo 12 oeufs 0 59001 90104 5 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Les Oeufs Nova Eggsquisite Oeufs blancs, calibre: gros 6 oeufs 0 67799 08006 4 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Les Oeufs Nova Oeufs tout grain, calibre gros 12 oeufs 0 67799 08112 2 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Les Oeufs Nova Oeufs blancs, calibre: gros 18 oeufs 0 59001 90118 2 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Les Oeufs Nova Oeufs blancs, calibre: extra gros 18 oeufs 0 59001 91119 8 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Les Oeufs Nova Oeufs bruns, calibre: gros 12 oeufs 0 59001 01123 2 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Les Oeufs Nova Ultra Oeufs bruns, calibre: extra gros 12 oeufs 0 67799 08104 7 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Great Value Oeufs calibre gros 12 oeufs 6 81131 91195 5 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Great Value Oeufs calibre extra gros 12 oeufs 6 81131 91196 2 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant. Great Value Oeufs calibre extra gros 18 oeufs 6 28915 01349 8 Tous les codes avec « 38 » ou « Hilly Acres » et toutes les dates entre le 2 septembre et le 31 octobre, 2020 Ces produits peuvent avoir été vendus sans code de lot. Les consommateurs qui ne sont pas sûrs sont invités à vérifier auprès de leur détaillant.

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par la compagnie. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

