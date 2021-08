Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/2VBnSAK

OTTAWA, ON, le 7 août 2021 /CNW/ - Conagra Brands Canada Inc. procède au rappel de taco sauce à poêlée pour bœuf haché de marque Frontera parce que ce produit contient de la moutarde qui n'a pas été déclarée sur l'étiquette. Les personnes allergiques à la moutarde ne doivent pas consommer le produit visé décrit ci-dessous.

Le produit suivant a été vendu à l'échelle nationale.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Frontera Taco sauce à poêlée

pour bœuf haché avec

piment rouge doux et

cumin 217 mL 6 04183 12170 7 Toutes les dates « Best By » du

« MAR 072021 » jusqu'au

« JUL 182022 » inclusivement

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Si vous êtes allergique à la moutarde, ne consommez pas le produit visé par le rappel puisqu'il pourrait entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Réactions

Aucune réaction liée à la consommation du produit visé n'a été signalée.

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias: Coordonnées de l'entreprise: Conagra Brands Canada Inc., Service Client : 1-800-289-6014 ou [email protected]; Demandes de renseignements du public: Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias: Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

