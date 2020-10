Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/3jfV7zx

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Mom's Pantry Products Ltd. procède au rappel de la tartinade à l'ail de marque Mom's Pantry / Jim & Leonie parce que ce produit contient du lait qui n'a pas été déclaré sur l'étiquette. Les personnes allergiques au lait ne doivent pas consommer le produit visé décrit ci-dessous.

Le produit suivant a été vendu à l'échelle nationale et sur Internet à l'adresse www.momspantry.ca.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Mom's Pantry / Jim & Leonie Tartinade à l'ail 440 g Aucun Toutes les unités vendues depuis le 16 décembre 2019 jusqu'au 19 octobre 2020 inclusivement.

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Les produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au point de vente.

Si vous êtes allergique au lait, ne consommez pas le produit visé par le rappel puisqu'il pourrait entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Contexte

Ce rappel découle d'une plainte d'un consommateur. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Réactions

Une réaction liée à la consommation du produit visé a été signalée.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Coordonnées de l'entreprise : Mom's Pantry Products Ltd. : (800) 350-6667, [email protected]; Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected] ; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca