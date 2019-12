Avis de nomination - Président et chef de direction chez Santé Naturelle A.G. Ltée

BROSSARD, QC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Santé Naturelle A.G. Ltée est fière d'annoncer la nomination de M. Philippe Trudeau au poste de président et chef de la direction. Son entrée en fonction est effective depuis le 18 novembre 2019.

M. Philippe Trudeau a été président de Trudeau Corporation, une entreprise familiale mondiale qui développe et commercialise des produits innovants pour la préparation et le service de la nourriture. Sa carrière chez Trudeau Corporation a été échelonnée sur plus de 20 ans, au cours desquels il a assumé des rôles de haut niveau au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Diplômé de l'Université McGill, Philippe a débuté sa carrière au ministère des Affaires extérieures du Canada et par la suite au sein de GSK, leader de l'industrie pharmaceutique mondiale. Il nous arrive avec un bagage riche en ventes, mise en marché, développement de produits et stratégie des affaires.

« Adrien Gagnon a été un pionnier dans le domaine des produits naturels au Canada et je suis honoré d'être dans une position de poursuivre sa quête et dépasser les frontières » dit Philippe Trudeau. « Il existe clairement une tendance importante dans le domaine de la santé et du bien-être naturel et Adrien Gagnon a tous les ingrédients pour exporter ses acquis afin d'en créer un succès d'envergure internationale ».

À propos de Santé Naturelle A.G. Ltée

Santé Naturelle Adrien Gagnon Ltée est présente sur les tablettes de plus de 1 000 pharmacies, sur le Web et dans plus de 40 pays à travers le monde. L'entreprise canadienne offre des produits de santé naturelle depuis 1946 et a été la première à commercialiser la glucosamine au Canada. Santé Naturelle A.G. Ltée compte plus de 150 produits de vitamines, minéraux et suppléments et se démarque par ses produits novateurs approuvés par Santé Canada.

SOURCE Santé Naturelle A.G. Ltée

Renseignements: Source et information, Annie Tremblay, Chef ressources humaines, a.tremblay@santenaturelle.ca

Related Links

www.adriengagnon.com