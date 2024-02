Avis de nomination - Nathalie Mercier nommée directrice générale de la CORPIQ

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Nathalie Mercier au poste de directrice générale.

Nathalie Mercier nommée directrice générale de la CORPIQ (Groupe CNW/CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.)

Fort d'une expérience remarquable dans le développement, la transformation, et la direction d'unités d'affaires, tant dans le secteur privé que dans le domaine associatif, Mme Mercier apporte avec elle un bagage professionnel solide pour guider la CORPIQ vers de nouveaux horizons. « Je suis animée par une volonté de contribuer activement à la transformation de l'écosystème de l'habitation au Québec. C'est avec un immense enthousiasme et détermination que j'entame ce nouveau chapitre à la direction générale de la CORPIQ », déclare Mme Nathalie Mercier.

Ayant occupé plusieurs postes de direction au sein d'organisations prestigieuses telles que l'Institute for International Research (IIR), la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Raymond Chabot Grant Thornton, la Banque Nationale et l'APCHQ, Madame Mercier a également œuvré dans la fonction publique fédérale et a occupé le rôle d'attachée politique à Ottawa en début de carrière. La somme de ses expériences renforce notre confiance en sa capacité à guider la CORPIQ dans sa transformation, assurant ainsi plus que jamais sa présence et sa pertinence pour ses membres et toutes ses parties prenantes.

« La CORPIQ doit aider ses membres à adopter les meilleures pratiques d'affaires bénéfiques tant pour eux-mêmes que pour leurs locataires. Ensemble, gouvernements, associations, propriétaires, locataires, entrepreneurs et acteurs du secteur, nous devons nous engager à trouver des solutions concrètes et durables pour développer et maintenir un parc locatif sain et abordable ».

La CORPIQ se réjouit de l'arrivée de Mme Nathalie Mercier et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 600 000 logements et condos locatifs. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,4 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

