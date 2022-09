Avis de nomination - Le Groupe Rouillier annonce la nomination de Valérie Drolet à titre de cheffe des finances

AMOS, QC, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Président du Groupe Rouillier, Mario Rouillier est heureux d'annoncer la nomination de Mme Valérie Drolet au poste de cheffe des finances pour le Groupe Rouillier. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Drolet veillera à la seine gestion du cycle comptable, aux rapports financiers, tout en assurant d'excellentes relations de travail avec les différentes parties prenantes.

« Valérie possède une vaste expérience en comptabilité et en gestion. Native de Val d'or, elle a déjà plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie minière à titre de directrice des finances et surintendante des finances. Le Groupe Rouillier est heureux de pouvoir compter sur l'expertise et le dynamisme d'une gestionnaire des finances du calibre de Valérie Drolet. », a commenté M. Rouillier.

La gestion de la trésorerie, le contrôle des couts, l'assurance de la conformité avec les exigences réglementaires sont des priorités pour l'entreprise et sa direction.

Valérie Drolet entrera officiellement en fonction le 11 octobre prochain.

À propos du Groupe Rouillier

À titre de chef de file du domaine minier, le Groupe Rouillier compte diverses filiales tant dans le forage à diamant que dans la fabrication d'équipement minier de haute performance. Le Groupe Rouillier réunit ; Forages Rouillier, Youdin Rouillier Drilling, Avataa Rouillier Drilling et MBI Global.

SOURCE Groupe Rouillier

Renseignements: Informations et demandes médias : Manon Rouillier, Présidente de Rouillier Stratégie Marketing, C : 418-571-6755, Courriel : [email protected]