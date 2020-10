Avis de nomination : Gabriel Durany devient président-directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom du conseil d'administration de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER), Alex Couture, président du CA, a le plaisir d'annoncer la nomination de Gabriel Durany en tant que nouveau président-directeur général de l'Association à partir du 9 novembre prochain. À ce titre, il succèdera à Jean-François Samray qui a présidé celle-ci durant 10 ans.

Diplômé en génie électrique de Polytechnique Montréal et détenteur d'un MBA de HEC Montréal, Gabriel Durany est au cœur du développement des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans. Que ce soit au sein d'entreprises comme Kruger énergie et RES Canada ou à titre de consultant indépendant, il a géré le développement de projets d'électricité renouvelable (éolienne, solaire, hydroélectrique) et de bioénergies aux quatre coins du Canada et des États-Unis. À ce titre, il a acquis de solides expériences et expertises dans les stratégies de développement, gestion de l'acceptabilité sociale, la prospection de sites, la création et la gestion de portfolios d'actifs, la gestion de contrats et le financement de projets. Son parcours l'a amené à travailler dans plusieurs juridictions ce qui lui permet de comprendre les besoins de l'industrie québécoise, les intérêts de nos voisins nord-américains et surtout, ce que le Québec doit faire pour se différencier au niveau national et international. Récemment, il a coordonné les efforts d'un groupe d'experts en bioénergies en vue du développement du Plan d'économie verte qui sera dévoilé prochainement par le gouvernement du Québec.

Cette nomination se fait à un moment charnière alors que l'industrie des énergies renouvelables peut jouer un rôle de premier plan dans la relance verte post-pandémie et que la lutte contre les changements climatiques doit absolument être accélérée. D'ailleurs, l'AQPER sera très active afin de s'assurer de la concrétisation du Plan d'économie verte qui sera annoncé prochainement par le gouvernement.

CITATIONS

« Sa compréhension fine des différentes filières d'énergie renouvelable, sa connaissance profonde des acteurs québécois du secteur énergétique et ses qualités de rassembleur seront des atouts importants dans le rôle de Gabriel Durany à titre de président-directeur général de l'Association qui représente les intérêts de l'industrie des énergies renouvelables au Québec. Nous sommes très fiers de son arrivée à la tête de notre équipe et sommes heureux que tous les membres puissent bénéficier de ses qualités et de son expérience. »



Alex Couture, président du CA de l'AQPER

« Le Québec a acquis, au cours des décennies passées, un véritable leadership en production d'énergie renouvelable à laquelle l'expertise des acteurs indépendants québécois a grandement contribué. Durant les prochaines années, l'AQPER aura à favoriser l'émergence de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles technologies pour remplacer les combustibles fossiles, accélérer l'électrification et valoriser les déchets organiques. Cette tâche représente une grande opportunité de croissance et de diversification économique à laquelle je suis très fier de pouvoir contribuer dans mes nouvelles fonctions.»

Gabriel Durany, président-directeur général de l'AQPER

À propos de l'AQPER

L'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) regroupe les acteurs de toutes les filières d'énergies renouvelables. Elle a pour mission d'accroître la production d'énergie renouvelable et d'en maximiser la valorisation dans le portefeuille énergétique québécois.

