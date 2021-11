Avis de nomination - Entrée en fonction de Me Lorne Giroux chez GBV Avocats

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec grande fierté que GBV Avocats annonce l'entrée en fonction de Me Lorne Giroux à titre d'avocat-conseil au sein de son Groupe administration publique et environnement.

Détenteur d'une maitrise en droit de l'Université Harvard ainsi que d'un doctorat en droit de l'Université Laval, Me Giroux a enseigné comme professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval pendant plus de trente ans avant d'occuper la fonction de juge à la Cour d'appel du Québec de 2005 à 2020.

Me Giroux est un spécialiste du droit administratif et un auteur qui fait autorité en la matière. Ses compétences sont plus particulièrement reconnues dans les domaines du droit municipal, du droit de l'environnement, du droit constitutionnel et du droit de l'aménagement du territoire. À titre d'expert, il a notamment participé à l'élaboration et à la refonte de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

« Par son expertise extraordinaire certes, mais aussi par ses qualités humaines, Me Giroux est un exemple d'intensité, de rigueur et d'humilité. Il incarne à ce titre les valeurs que nous cherchons à promouvoir au sein du de notre cabinet. Ses compétences pointues et sa compréhension des rouages complexes de l'administration publique constitueront des atouts précieux, tant pour la résolution de difficultés complexes que dans la formation de notre relève. C'est à la fois un privilège et un bonheur de travailler avec cet érudit du domaine juridique québécois. »

- Me Marc-André Gravel, fondateur et associé de GBV Avocats.

À propos de GBV Avocats

Fondé à Québec en 1998, GBV Avocats offre des services juridiques variés partir de ses places d'affaires de Québec et de Montréal. Fière de ses racines locales et québécoises, la firme axe ses interventions sur la valeur ajoutée et concentre ses ressources sur la résolution de problématiques complexes, tant ici qu'à l'étranger. Les rapports entre les personnes, les entreprises et l'État étant de plus en plus techniques, GBV déploie une expertise stratégique individualisée destinée à simplifier les enjeux et à catalyser l'efficacité des interactions avec l'administration publique.

SOURCE GBV Avocats

Renseignements: Florence Gravel, Coordonnatrice des communications chez GBV Avocats, 581-983-2417, [email protected]