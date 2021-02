Avis de nomination : Diane Arseneau devient directrice générale du Groupement des chefs d'entreprise

Madame Arseneau a occupé des postes de direction à l'Institute for International Research (IIR), à l'International Air Transport Association (IATA) et chez Thomson Reuters. Elle a fondé et a assuré la direction de la division des conférences et événements à Les Affaires. Elle a ensuite été directrice générale au festival Grand Montréal Comique et à la tête de sa propre entreprise de consultation. Bachelière en droit, elle détient également un MBA.