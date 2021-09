Avis de nomination de M. Marc Fortin au poste de président-directeur général du RQRA en remplacement à M. Yves Desjardins

M. Marc Fortin entrera en fonction le 4 octobre prochain où il remplacera M. Yves Desjardins au poste de PDG du RQRA. Tweet this

« Marc s'est entre autres distingué par sa grande facilité à cerner les enjeux de notre industrie et proposer des solutions innovantes. Ses fortes compétences de leader, ses aptitudes de communicateur et son approche humaine font également de lui un excellent représentant auprès des médias, des instances publiques et gouvernementales. Sa feuille de route à cet effet est d'ailleurs très impressionnante et constituera certainement un atout majeur tant dans la mise en valeur que dans la défense des intérêts de nos membres et de notre industrie. Déjà, Marc démontre une très grande motivation à s'investir à 100% dans la cause des RPA pour laquelle il sera, j'en suis convaincue, un allier précieux! », précise madame Nantais.

« C'est avec fierté et engouement que je me joins au conseil d'administration, aux membres et à l'équipe du RQRA suite à cette période pandémique mouvementée. Je compte bien mettre mon expérience, ma créativité et mon énergie à bâtir de nouveaux horizons qui permettront d'améliorer l'avenir des RPA et de leur clientèle. Le futur de nos ainés est une partie primordiale de notre société dont les RPA en sont des piliers fondamentaux; nous nous devons d'y donner toute l'énergie et l'attention nécessaire. J'ai bien hâte de rencontrer tous les intervenants de l'industrie afin de discuter des opportunités et possibilités futures », précise M. Fortin.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de près de 92 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

www.rqra.qc.ca

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

Renseignements: Source et relations médias : Aimée You, Responsable des communications, Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Tél. : 514 526-3777, poste 240, [email protected]

Liens connexes

https://www.rqra.qc.ca/