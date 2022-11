Avis de ne pas consommer divers produits laitiers faits à base de lait cru (non pasteurisé) achetés à la ferme Deaubel

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) avise la population de ne pas consommer divers produits laitiers faits de lait cru (non pasteurisé) et achetés à la Ferme Deaubel, située au 126 route Dostie, à Saint-Romain, dans la région de l'Estrie.

Cet établissement ne possède pas de permis de transformation de produits laitiers l'autorisant à pasteuriser le lait. La vente de lait cru (non pasteurisé) est strictement interdite au Québec en vertu du Règlement sur les aliments découlant de la Loi sur les produits alimentaires. Les dangers associés à la consommation de lait non pasteurisé consistent en des toxi-infections alimentaires causées par des bactéries telles que la salmonelle, Campylobacter et E. coli O157:H7. Seul le lait pasteurisé dans des usines titulaires du permis approprié peut être vendu et consommé de façon sécuritaire.

Le Ministère invite la population à faire preuve de vigilance et à s'abstenir d'acheter ou de consommer des produits laitiers préparés dans un lieu qui n'est pas muni d'un permis de transformation de produits laitiers délivré par le MAPAQ. Ce permis doit obligatoirement être affiché dans le lieu de préparation des produits laitiers et précise ceux qui peuvent être fabriqués dans cet établissement. La liste des usines laitières autorisées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est publiée dans le site Internet du MAPAQ, à l'adresse suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/listeetablissements .

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 4 novembre 2022 et ce, uniquement à l'établissement mentionné ci-dessus. Les produits étaient vendus sous forme de lait cru et de beurre et emballés dans divers contenants et emballages. Les produits ne comportent pas d'étiquette.

Le MAPAQ diffuse cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 4636

