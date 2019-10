Avis de ne pas consommer certains produits de poulet vendus par divers distributeurs - Mise en garde

QUÉBEC, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec certains distributeurs alimentaires, avise les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, et les hôpitaux de ne pas les vendre ni les utiliser, car ils sont susceptibles d'avoir été contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. Ces produits font parti d'une vaste opération de rappel enclenchée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). La liste complète des produits visés par le rappel est publiée à l'adresse suivante :

https://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/avis-de-rappel-d-aliments/liste-complete/2019-09-30/fra/1569881043496/1569881049546

Les établissements alimentaires figurant dans la liste suivante ont distribué les différents produits de viande de poulet cuite en dés ou ont transformé ces produits avant de les revendre au Québec :

Établissement Adresse LES ALIMENTS ADS 873, rue Deslauriers, Montréal, (Saint-Laurent) BEAUDRY & CADRIN 12225, boulevard Métropolitain Est, Montréal (Pointe aux-Trembles) DISTRIBUTION EN-ROUTE 529, rue Lebeau, Montréal (Saint-Laurent) MULTI PLUS DM INC. 10389, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal VIANDES DANIEL BERNARDI 12480, rue Maurice-Séguin, Montréal SYSCO FOODSERVICE - QUÉBEC 11625, 55e Avenue, Montréal

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été distribués jusqu'au 18 octobre inclusivement, et ce, dans plusieurs établissements alimentaires de la province. Ils étaient conditionnés dans un sac de plastique et vendus à l'état congelé.

Les distributeurs alimentaires procèdent volontairement au rappel des produits en question. Ils ont convenu avec le MAPAQ de diffuser cet avis par mesure de précaution.

Les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias et les hôpitaux, ils ne doivent pas vendre les produits ou les utiliser. Si vous avez reçu les produits faisant l'objet du rappel et que vous les avez transformés ou reconditionnés, nous vous conseillons de communiquer avec votre fournisseur.

Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, consommer un aliment contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes peut causer la listériose, maladie d'origine alimentaire qui risque d'entraîner une forte fièvre, des maux de tête violents, une raideur de la nuque ou des nausées. À cet égard, les femmes enceintes et leur enfant à naître, les personnes âgées, les enfants ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont considérés comme les plus vulnérables.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées sont à même de les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne, en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments, pour recevoir gratuitement, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca

Related Links

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/