AVIS DE MODIFICATION À UNE ACTION COLLECTIVE - Peinture Honda Civic (2006 à 2013) et Acura CSX (2006 et 2011)

Daunais c. Honda Canada: 500-06-000927-182

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Un jugement rendu par la Cour supérieure (Montréal) le 18 janvier 2021 dans l'action collective en titre, a autorisé l'ajout des modèles Acura CSX (2006-2011) à l'action collective déjà autorisée le 27 février 2019 pour les Honda Civic (2006-2013). Les demandeurs allèguent que les problèmes de délamination qui affecteraient les modèles Acura CSX sont similaires à ceux des modèles Honda Civic déjà visés. Près de 25 000 véhicules Civic et Acura ont été vendus au Québec chaque année entre 2006 et 2013.

Si vous possédez ou avez possédé une voiture Honda Civic fabriquée entre 2006 et 2013 ou bien une Acura CSX fabriquée entre 2006 et 2011, dont la peinture a connu des décollements par plaques (délamination), nous vous invitons à compléter un questionnaire à la page web www.peinturehonda.ca . Ayez en main votre contrat d'achat et un certificat d'immatriculation. Vos informations nominatives vont demeurer confidentielles. Pour toutes autres questions, veuillez les procureurs des demandeurs au [email protected] .

Les membres du groupe sont notamment représentés par:

CABINET BG AVOCAT INC. 4725 Métropolitaine Est, suite 207 Montréal (Québec) H1R 0C1

