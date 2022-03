Avis de la coalition Minimum18$ - « Maintenir les travailleuses et les travailleurs au salaire minimum dans la pauvreté : quel choix consternant ! »

MONTRÉAL, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations portant sur le projet de règlement modifiant le salaire minimum, la coalition Minimum18$ dépose aujourd'hui un avis portant sur le salaire minimum au Québec. Les avantages d'une hausse du salaire minimum à 18 $ l'heure sont trop nombreux pour que le ministre du Travail, Jean Boulet, refuse d'en tenir compte.

Les avantages d'un salaire minimum à 18 $

D'entrée de jeu, les membres de la coalition Minimum18$, qui regroupe plusieurs acteurs syndicaux, communautaires et de défense des droits des travailleuses et des travailleurs, rappellent que, selon les principaux indicateurs, il faut au moins 18 $ l'heure au Québec pour qu'une personne travaillant à temps plein puisse espérer sortir de la pauvreté.

Selon la porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Virginie Larivière, « en décidant de hausser le salaire minimum à un maigre 14,25 $ l'heure le 1er mai prochain, le gouvernement a fait un choix consternant : celui de maintenir dans la pauvreté des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui gagnent moins de 18 $ l'heure, dont une majorité sont des femmes. Pour une semaine de 35 heures, cela fait à peine 500 $... avant les déductions. Comment les membres du gouvernement croient-ils que tous ces travailleurs et travailleuses peuvent arriver à la fin du mois à payer leur loyer et leur nourriture et à prendre soin de leurs enfants avec un tel revenu? »

Par ailleurs, l'avis présenté au ministre Boulet aujourd'hui détaille les nombreux avantages qu'une hausse du salaire minimum à 18 $ pourrait avoir également pour les employeurs dans le contexte actuel du marché de l'emploi. Ceux-ci pourraient épargner sur les coûts engendrés par le roulement de personnel (notamment en matière de formation et d'encadrement), améliorer leur productivité en comptant sur une main-d'œuvre motivée offrant un meilleur rendement et se concentrer sur la qualité de la production plutôt que sur la stabilisation de leur main-d'œuvre.

Des arguments macroéconomiques sans fondement

L'autre pan de l'avis de Minimum18$ démontre que les arguments macroéconomiques mis de l'avant par le gouvernement pour justifier une approche conservatrice dans la fixation du salaire minimum sont sans fondement.

« Pourquoi le gouvernement s'obstine-t-il à plafonner le salaire minimum à 50 % du salaire horaire moyen? Ce ratio est pourtant dépassé par l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique sans que l'on ait constaté la dévastation annoncée. Différentes études ont largement dédramatisé les impacts prévus par l'économiste Pierre Fortin », rappelle le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Alors que l'inflation atteint des sommets, certaines voix s'élèvent pour dénoncer l'impact multiplicateur qu'aurait une hausse substantielle du salaire minimum.

Mais Denis Bolduc rappelle que « limiter la hausse du salaire minimum n'est pas seulement une mauvaise manière d'aborder le problème; c'est une façon de faire qui pénalise ceux et celles qui sont touchés le plus durement par les variations à la hausse des prix des biens de première nécessité comme l'alimentation et l'habitation. Il ne faut pas oublier que les travailleuses et les travailleurs à bas salaire correspondent à une fraction réduite de la masse salariale globale du Québec : une hausse significative de leur rémunération ne peut, par définition, qu'avoir un impact limité sur les prix. Selon que l'on considère les effets directs seulement ou également les effets indirects d'une hausse à 18 $ sur les coûts des entreprises, les prix varieraient de manière assez limitée avec une hausse se maintenant sous la barre du 1 %. »

Lutter contre la pauvreté tout en stimulant l'économie

Au final, l'avis de la coalition Minimum18$ tend à démontrer que le contexte de relance économique post-COVID, doublé d'un contexte de rareté et de pénurie de main-d'œuvre, offre une occasion inespérée pour s'attaquer à la pauvreté en augmentant substantiellement le salaire minimum tout en stimulant l'économie. Déjà, rappelle la coalition, de nombreux employeurs du secteur du commerce au détail, de la restauration et du tourisme, qui regroupe une forte part des travailleuses et des travailleurs au salaire minimum, n'ont eu d'autre choix que de hausser leur salaire pour obtenir la main-d'œuvre recherchée.

