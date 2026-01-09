TORONTO, le 9 janv. 2026 /CNW/ - À la suite d'une audience sur les sanctions qui s'est tenue le 6 novembre 2025, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a imposé, en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, les sanctions suivantes à Louis Josh Lieff :

a) une interdiction permanente d'exercer toute activité liée aux valeurs mobilières pendant qu'il est au service de tout courtier membre de l'OCRI ou qu'il est associé à un tel courtier;

b) le remboursement d'une somme de 238 073 $;

c) une amende de 200 000 $.

Louis Lieff est également tenu de payer une somme de 15 000 $ au titre des frais.

Dans un exposé conjoint des faits, Louis Lieff a admis avoir participé à des activités liées aux valeurs mobilières ailleurs que chez le courtier membre en sollicitant des investisseurs et en facilitant des placements pour l'achat et la revente d'une entreprise de véhicules d'occasion.

On peut consulter la décision de la formation d'instruction, datée du 16 décembre 2025, en cliquant sur le lien suivant :

Re Lieff 2025 OCRI 57

Les contraventions auraient été commises pendant que Louis Lieff était représentant inscrit au sein de Services d'investissement Quadrus ltée à Concord, en Ontario. À l'heure actuelle, Louis Lieff n'est pas inscrit dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

