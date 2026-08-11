Avis de décision - Une formation d'instruction de l'OCRI publie les motifs de sa décision dans l'affaire Sholeh Sharifian

TORONTO, le 11 août 2026 /CNW/ -- À la suite d'une audience de règlement qui a eu lieu le 4 mai 2026 conformément aux Règles visant les courtiers en épargne collective, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié les motifs de sa décision le 9 juillet 2026.

On peut accéder aux motifs de la décision de la formation d'instruction en cliquant sur le lien suivant :

Re Sharifian 2026 OCRI 20

Dans les motifs de sa décision, la formation d'instruction indique avoir jugé que Sholeh Sharifian a effectué des rachats à la demande d'une cliente (une aînée) après avoir appris que celle-ci avait été victime d'une fraude, sans toutefois avoir fait les vérifications nécessaires concernant la situation de la cliente ni communiqué l'information au courtier membre.

La formation d'instruction a aussi confirmé les sanctions énoncées dans l'entente de règlement, dont l'amende de 7 500 $ et le paiement d'une somme de 5 000 $ au titre des frais imposés à Sholesh Sharifan.

Les contraventions ont été commises alors que Sholeh Sharifian était représentante inscrite à Saint John (Nouveau-Brunswick), à Nepean (Ontario) et à Calgary (Alberta) au sein de Placements Financière Sun Life (Canada) inc., courtier en épargne collective. À l'heure actuelle, Sholeh Sharifian n'est pas inscrite dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

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SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

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