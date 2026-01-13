TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - À la suite d'une audience de règlement tenue le 17 décembre 2025 en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié les motifs de sa décision le 5 janvier 2026.

On peut consulter les motifs de la décision de la formation d'instruction en cliquant sur le lien suivant :

Re Doherty 2026 OCRI 02

Dans les motifs de sa décision, la formation d'instruction a conclu qu'Emma Doherty avait effectué des opérations financières personnelles. Aux termes de l'entente de règlement, la formation d'instruction a imposé une interdiction de réinscription à un titre quelconque auprès de l'OCRI pendant une période de deux mois ainsi qu'une amende de 25 000 $.

Mme Doherty paiera aussi une somme de 3 000 $ au titre des frais.

Durant la période des faits reprochés, Emma Doherty exerçait ses activités au sein de TD Waterhouse Canada Inc. dans la région de Guelph, en Ontario. Elle n'est actuellement pas inscrite à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.

